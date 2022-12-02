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Beşiktaş-Karagümrük: 1-1

Beşiktaş hazırlık maçında Vodafone Park’ta karşılaştığı Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş-Karagümrük maç özetine haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi AA Yeni Şafak
Hazırlık maçı: Beşiktaş 1-1 Fatih Karagümrük maç özeti izle
Cenk Tosun'un maçta attığı gol ofsayt bayrağına takıldı.

Beşiktaş, özel maçta karşılaştığı VavaCars Fatih Karagümrük'le karşılaştı. Vodafone Park'ta oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Karagümrük 33. dakikada Kazım Kazım ile öne geçti. Beşiktaş bu gole 85. dakikada Kerem Atakan Kesgin ile cevap verdi.

Berkay Vardar sakatlandı

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Berkay Vardar, sakatlanarak karşılaşmayı tamamlayamadı.

Beşiktaş ceza sahasında yaşanan bir pozisyon sonrasında yerde kalan siyah-beyazlı oyuncu, saha içinde yapılan tedavinin ardından oyuna devam edemedi ve 29. dakikada yerini Necip Uysal'a bıraktı.

Feghouli Karagümrük'te ilk maçına çıktı

Fatih Karagümrük'ün geçen hafta kadrosuna kattığını açıkladığı Sofiane Feghouli, yeni takımıyla ilk maçına Beşiktaş'la oynanan hazırlık karşılaşmasında çıktı.

32 yaşındaki tecrübeli oyuncu, son olarak Galatasaray'da forma giymiş ve sarı-kırmızılı takımla sözleşmesi geçen sezon sona ermişti.

Beşiktaş-Fatih Karagümrük maç özeti

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