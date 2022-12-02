Beşiktaş-Karagümrük: 1-1

Beşiktaş, özel maçta karşılaştığı VavaCars Fatih Karagümrük'le karşılaştı. Vodafone Park'ta oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
Karagümrük 33. dakikada Kazım Kazım ile öne geçti. Beşiktaş bu gole 85. dakikada Kerem Atakan Kesgin ile cevap verdi.
Berkay Vardar sakatlandı
Beşiktaş'ın genç futbolcusu Berkay Vardar, sakatlanarak karşılaşmayı tamamlayamadı.
Beşiktaş ceza sahasında yaşanan bir pozisyon sonrasında yerde kalan siyah-beyazlı oyuncu, saha içinde yapılan tedavinin ardından oyuna devam edemedi ve 29. dakikada yerini Necip Uysal'a bıraktı.
Feghouli Karagümrük'te ilk maçına çıktı
Fatih Karagümrük'ün geçen hafta kadrosuna kattığını açıkladığı Sofiane Feghouli, yeni takımıyla ilk maçına Beşiktaş'la oynanan hazırlık karşılaşmasında çıktı.
32 yaşındaki tecrübeli oyuncu, son olarak Galatasaray'da forma giymiş ve sarı-kırmızılı takımla sözleşmesi geçen sezon sona ermişti.
Beşiktaş-Fatih Karagümrük maç özeti
⚽ Beşiktaş ile Karagümrük arasında oynanan hazırlık maçı 1-1'lik beraberlik ile sonuçlandı. Maçtaki goller Colin Kazım-Richards ve Kerem Atakan Kesgin'den geldi. pic.twitter.com/MSwawWrOMh
⚽ Beşiktaş ile Karagümrük arasında oynanan hazırlık maçı 1-1'lik beraberlik ile sonuçlandı. Maçtaki goller Colin Kazım-Richards ve Kerem Atakan Kesgin'den geldi. pic.twitter.com/MSwawWrOMh— S Sport (@ssporttr) December 2, 2022