Spor ÖZET | Beşiktaş-İstanbulspor 4-0
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ÖZET | Beşiktaş-İstanbulspor: 4-0

Beşiktaş, hazırlık maçında İstanbulspor ile Vodafone Park’ta karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar sahadan 4-0’lık galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş-İstanbulspor maçının özetini izlemek için tıklayın.

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Haber Merkezi İHA
Beşiktaş-İstanbulspor maç özeti ve golleri izle: Dele Alli gol izle
Beşiktaşlı futbolcuların gol sevinci.

Beşiktaş, hazırlık maçında İstanbulspor ile Vodafone Park’ta karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar sahadan 4-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Maçtan dakikalar;

18. dakikada sol kanatta topla buluşan Muleka, sağdan ceza sahasına giren Redmond’a ortaladı. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda kaleci Jensen gole izin vermedi.

23. dakikada sağ kanatta topla buluşan Redmond, ceza sahası önüne gelerek Muleka’yla verkaç yaptı ve bekletmeden çok sert vurdu, savunmadan Mehmet Yeşil’e de çarpan top filelere gitti. 1-0

46. dakikada Melih’in Muleka’ya yaptığı hareket sonrasında Hakem Onur Özütoprak penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Cenk Tosun, meşin yuvarlağı ve kaleciyi farklı köşelere gönderdi. 2-0

48. dakikada Dele Alli’yle verkaç yaparak soldan ceza sahası içine giren Cenk Tosun, penaltı noktası üzerindeki Kerem Atakan Kesgin’e yerden çıkardı. Bu futbolcu gelişine düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı. 3-0

51. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topu kapan Tayfur, bekletmeden Muleka’ya verdi. Bu futbolcu ceza sahasına girer girmez soldan bindiren Dele Alli’ye çıkardı. İngiliz futbolcu yerden bir vuruşla topu filelere gönderdi. 4-0

Taraftarlar ilgi göstermedi

  • Siyah-beyazlıların İstanbulspor'la oynadığı hazırlık maçına Beşiktaşlı taraftarlar ilgi göstermedi. Mücadeleyi yaklaşık 3 bin siyah-beyazlı taraftar izledi.
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