ÖZET | Beşiktaş-İstanbulspor: 4-0

Dünya

NATO'dan Türkiye ile dayanışma mesajı: Her türlü tehdide kararlılıkla karşılık verilecektir

NATO ülkeleri, terörün tüm şekilleri ve tezahürlerini kınayarak son terör saldırıları sonrasında Türkiye ile dayanışma içinde olduklarını bildirdi. Bildiride, ittifakın kritik altyapılarına yönelik her türlü tehdide de birlik ve kararlılık içinde karşılık verileceği belirtildi.