BUNDESLİGA

Kramaric'in kullandığı penaltı

Herkes bu penaltıyı konuşuyor: Bakmadan attı

Borussia Dortmund'u 4-0 mağlup eden Hoffenheim'da Kramaric, attığı 4 golün yanı sıra bakmadan kullandığı penaltıyla mücadeleye damga vurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kramaric'in penaltı vuruşu

Kramaric'in penaltı vuruşu

Bundesliga'nın son haftasında sezonu 2. sırada tamamlamayı garantileyen Borussia Dortmund, Avrupa hedefi olan Hoffenheim'a 4-0 mağlup oldu. Hoffenheim bu sonuçla sezonu 6. tamamladı ve Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandı.

Maçta 4 gol attı, kullandığı penaltıyla tarihe geçti

Dortmund'un farklı mağlup olduğu maça, Hoffenheim'in Hırvat futbolcusu Andrej Kramaric damga vurdu. Mücadelede 4 gol atarak yıldızlaşan 29 yaşındaki futbolcu, kullandığı penaltıyla da gündem oldu.

Kazanılan penaltıda topun başına geçen Kramaric, 'no-look' adı verilen yani hedefe bakmadan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

Kramaric'in kullandığı penaltıda kaleci köşeyi doğru tahmin etse de golü engelleyemedi.
Kramaric'in kullandığı penaltıda kaleci köşeyi doğru tahmin etse de golü engelleyemedi.
Reuters




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