Herkes bu penaltıyı konuşuyor: Bakmadan attı

Bundesliga'nın son haftasında sezonu 2. sırada tamamlamayı garantileyen Borussia Dortmund, Avrupa hedefi olan Hoffenheim'a 4-0 mağlup oldu. Hoffenheim bu sonuçla sezonu 6. tamamladı ve Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandı.

Maçta 4 gol attı, kullandığı penaltıyla tarihe geçti

Dortmund'un farklı mağlup olduğu maça, Hoffenheim'in Hırvat futbolcusu Andrej Kramaric damga vurdu. Mücadelede 4 gol atarak yıldızlaşan 29 yaşındaki futbolcu, kullandığı penaltıyla da gündem oldu.

Kazanılan penaltıda topun başına geçen Kramaric, 'no-look' adı verilen yani hedefe bakmadan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.









