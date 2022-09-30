Spor Hull City Şota Arveladze ile yolların ayrıldığını duyurdu
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Hull City Şota Arveladze ile yolların ayrıldığını duyurdu

İngiltere Championship'te Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, geçen sezon takımın başına getirdiği Şota Arveladze ile alınan kötü sonuçların ardından yollarını ayırdı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hull City Şota Arveladze ile yollarını ayırdı!
Hull City - Şota Arveladze

Hull City, geçen sezon göreve getirdiği teknik direktör Şota Arveladze ile alınan kötü sonuçların ardından yolların ayrıldığını açıkladı.

Hull City'den yapılan açıklamada, Shota ile karşılıklı anlaşma sonucunda ayrılık kararı alındığı, yardımcı antrenör Peter van der Veen'in de takımdan ayrıldığı ve geçici teknik direktörlük görevine Andy Dawson'ın getirildiği belirtildi.

Takım sahibi Acun Ilıcalı açıklamasında; "Milli arada Shota ile takımın durumu ve geleceği hakkında bir dizi toplantı yaptık. Bu toplantılar devam ettikçe görüşlerimizin uyuşmadığını anladık. Bu yüzden yolları ayırma kararı aldık" ifadelerini kullandı.

  • Hull City'nin başında 30 maça çıkan Şota Arveladze, bu maçlarda 9 galibiyet, 6 beraberlik, 15 mağlubiyet aldı.

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