Hull City Şota Arveladze ile yolların ayrıldığını duyurdu

Hull City, geçen sezon göreve getirdiği teknik direktör Şota Arveladze ile alınan kötü sonuçların ardından yolların ayrıldığını açıkladı.

Hull City'den yapılan açıklamada, Shota ile karşılıklı anlaşma sonucunda ayrılık kararı alındığı, yardımcı antrenör Peter van der Veen'in de takımdan ayrıldığı ve geçici teknik direktörlük görevine Andy Dawson'ın getirildiği belirtildi.

Takım sahibi Acun Ilıcalı açıklamasında; "Milli arada Shota ile takımın durumu ve geleceği hakkında bir dizi toplantı yaptık. Bu toplantılar devam ettikçe görüşlerimizin uyuşmadığını anladık. Bu yüzden yolları ayırma kararı aldık" ifadelerini kullandı.

Hull City'nin başında 30 maça çıkan Şota Arveladze, bu maçlarda 9 galibiyet, 6 beraberlik, 15 mağlubiyet aldı.

Trabzonsporlu bir taraftar, Hull City teknik direktörü Shota Arveladze ile fotoğraf çektirdi. pic.twitter.com/2z5drcj5FI REKLAM July 10, 2022

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