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Hull City, takımın yeni hocası belli oldu

İngiltere Championship ekibi Hull City teknik direktör Grant McCann ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına Gürcü teknik adam Shota Arveladze'yi getirdiğini açıkladı.

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Haber Merkezi İHA
Hull City, takımın yeni hocası belli oldu
Shota Arveladze

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, Gürcü teknik direktör Shota Arveladze’yi takımın başına getirdi.
İngiltere Championship ekibi Hull City’de teknik direktör Grant McCann ile yolların ayrılmasının ardından yeni hoca belli oldu. İngiliz ekibi, sosyal medya hesabından 48 yaşındaki Gürcü teknik adam Shota Arveladze ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladıklarını duyurdu.

Shota Arveladze'nin kariyeri

Türkiye’de Kayserispor, Kasımpaşa ve Trabzonspor’u çalıştıran Shota, en son Özbekistan ekibi FC Pakhtakor Tashkent takımında görev almıştı. Üç yıllık görev süresi boyunca Arveladze, ikisi Özbekistan Süper Ligi şampiyonluğu da dahil olmak üzere beş kupa kazandı ve Asya Şampiyonlar Ligi yarı finaline ulaştı.

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