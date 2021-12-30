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İlhan Palut örnek aldığı teknik direktörü açıkladı

Süper Lig'de Konyaspor'u ikinci sıraya çıkaran ve şampiyonluk yarışı içerisine sokan İlhan Palut, çarpıcı mesajlar verdi. Palut, Avrupa'dan birçok teknik adamın olumlu yanını kendisine örnek aldığını söylerken Türkiye'den de Fatih Terim'in altını çizdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İlhan Palut örnek aldığı teknik direktörü açıkladı
İlhan Palut - Konyaspor Teknik Direktörü

Süper Lig'de flaş sonuçlara imza atan Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, hedeflerine ilişkin konuştu.

Palut, yabancı teknik adamlardan Guardiola, Klopp ve Simeone'nin oyun sistemlerine dikkat çekerken Fatih Terim'in de camiasını yönlendirebilme karizmasını kendisine örnek aldığını söyledi.

İşte İlhan Palut'un NTV Spor'a yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar;

  • "Her teknik direktörün pozitif yönleri var. Mesela Guardiola'nın pas oyunu. Hiçbir risk altında bundan vazgeçmemesi. Klopp'un hırsı. Takımına oynattığı tempolu oyun. Simeone'nin inanılmaz takım savunması. Profesörü diyeyim artık. Fatih Terim hocamızın bir camiayı yönlendirebilecek karizmayı kendinde yakalaması gibi örneklerle her teknik direktörün belli başlı oyunlarını beğeniyorum. Ancak mutlaka her teknik direktörün bir tarzı olması lazım. Bahsettiğim dönemde oynatmak istediğim oyunu uzun süre çalışarak oturttum. O da beni planım. Birebir örnek almasak da bazı hocalardan yola çıkabiliriz birebir örnek almasak da."
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