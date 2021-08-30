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İnanılmaz olay: Transfer edildi ama bir aydır sahaya çıkamıyor

Fenerbahçe'de haftalar öncesinde yapılan ve kamuoyunda büyük ses getiren transferle ilgili çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertliler bonservisiyle birlikte kadrosuna kattığı genç futbolcunun lisansını çıkartamıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İnanılmaz olay: Transfer edildi ama bir aydır sahaya çıkamıyor
Burak Kapacak Fenerbahçe formasıyla böyle poz vermişti.

Fenerbahçe'nin önceki günlerde kadrosuna kattığı Bursasporlu Burak Kapacak'ın lisansı henüz çıkartılamadı.

Sarı lacivertlilere 6 Ağustos günü imza atan oyuncunun lisansının hala çıkartılamamış olması sarı lacivertli taraftarlar arasında tepkilere neden oldu.

Fenerbahçe bu transfer için 1.3 milyon Euro bonservis bedelinin yanı sıra İsmail Yüksek ve Uğur Kaan Yıldız'ı yeşil beyazlı kulübe kiralık olarak göndermişti.

Türk futbolunun gelecek vadeden oyuncularından biri olarak görülen Burak Kapacak, sarı lacivertlilere transferi sonrasında 5 maç kaçırmış oldu.

  • Fenerbahçe'nin kadrosunda göndermeyi planladığı futbolcularla vedalaşmayı beklediği ve bu ayrılıkların gerçekleşmesi halinde Burak Kapacak'ın lisansının çıkacağı öğrenildi.


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