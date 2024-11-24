Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
İngiliz holiganlığı nefret saçmaya devam ediyor: Rooney’in karısına dakikalarca küfür ettiler

İngiliz holiganlığı nefret saçmaya devam ediyor: Rooney’in karısına dakikalarca küfür ettiler

21:2224/11/2024, Pazar
G: 24/11/2024, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Coleen Rooney - Wayne Rooney
Coleen Rooney - Wayne Rooney

İngiltere Championship ekiplerinden Plymouth ile Watford'un karşı karşıya geldiği müsabakaya Wayne Rooney'in eşine söylenen aşağılayıcı tezahüratlar damga vurdu. Coleen Rooney, deplasman tribününde yer alan Watford taraftarları tarafından cinsel hakaretlere maruz kalırken kadın düşmanlığı içeren sloganlarla hedef alındı.

Eski efsane futbolcu Wayne Rooney'in çalıştırdığı Championship ekibi Plymouth sahasında Watford ile karşı karşıya geldi. Müsabakaya Watford taraftarların aşağılayıcı tezahüratları damga vurdu.


Rooney'in eşi Coleen Rooney, deplasman tribününde yer alan Watford taraftarları tarafından cinsel hakaretlere maruz kalırken kadın düşmanlığı içeren sloganlarla hedef alındı. Bu tezahüratlar maç oynanırken Sky Sports canlı yayınında duyuldu.


Ayrıca Watford taraftarları bu anları X platformunda paylaşarak Rooney ailesini alay konusu yapmaya çalıştı.


Takımı skoru 2-2'ye getirdikten sonra Wayne Rooney, Watford taraftarlarının yer aldığı tribüne doğru iki kollarını açarak sevincini yaşadı.


Maçın ardından Wayne Rooney, eşi için destek paylaşımında bulundu. Rooney, "Eşim ile gurur duyuyorum. Harika gidiyor. Ben ve çocuklar onun bir deneme yapmasını istiyoruz ve kendini test etmek isteyeceğini biliyoruz." ifadelerini kullandı.



Wayne Rooney'in eşi Coleen Rooney, dünyaca ünlü I'am a Celebrity programında yarışmacı olarak yer alıyor. Watford taraftarları bu konuyla ilgili olarak da Rooney ailesini hedef aldı.





#Wayne Rooney
#Coleen Rooney
#Watford

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Gümüşhane'de okullar tatil mi? Valilik açıklama yaptı