İngiliz holiganlığı nefret saçmaya devam ediyor: Rooney’in karısına dakikalarca küfür ettiler

Eski efsane futbolcu Wayne Rooney'in çalıştırdığı Championship ekibi Plymouth sahasında Watford ile karşı karşıya geldi. Müsabakaya Watford taraftarların aşağılayıcı tezahüratları damga vurdu.
Rooney'in eşi Coleen Rooney, deplasman tribününde yer alan Watford taraftarları tarafından cinsel hakaretlere maruz kalırken kadın düşmanlığı içeren sloganlarla hedef alındı. Bu tezahüratlar maç oynanırken Sky Sports canlı yayınında duyuldu.
Ayrıca Watford taraftarları bu anları X platformunda paylaşarak Rooney ailesini alay konusu yapmaya çalıştı.
Takımı skoru 2-2'ye getirdikten sonra Wayne Rooney, Watford taraftarlarının yer aldığı tribüne doğru iki kollarını açarak sevincini yaşadı.
Maçın ardından Wayne Rooney, eşi için destek paylaşımında bulundu. Rooney, "Eşim ile gurur duyuyorum. Harika gidiyor. Ben ve çocuklar onun bir deneme yapmasını istiyoruz ve kendini test etmek isteyeceğini biliyoruz." ifadelerini kullandı.
Wayne Rooney'in eşi Coleen Rooney, dünyaca ünlü I'am a Celebrity programında yarışmacı olarak yer alıyor. Watford taraftarları bu konuyla ilgili olarak da Rooney ailesini hedef aldı.