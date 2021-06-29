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İngiltere Almanya'yı eledi ve çeyrek finale yükseldi

İngiltere ile Almanya EURO 2020'de son 16 tur maçında karşı karşıya geldi. İngiltere sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı ve çeyrek finale yükseldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İngiltere Almanyayı eledi ve çeyrek finale yükseldi
Sterling'in attığı golden sonra yaşadığı sevinç.

EURO 2020 son 16 turunda Hollandalı hakem Danny Makkelie’nin yönettiği karşılaşmada İngiltere ve Almanya, Londra’daki Wembley Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

İlk yarısı karşılıklı ataklarla 0-0 biten karşılaşmada, 75’inci dakikada İngiltere öne geçmeyi başardı.

Shaw’ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Sterling’in dokunduğu top ağlarla buluştu: 1-0.

Gol sonrası baskılarını arttıran Almanya, net bir pozisyondan yararlanamazken; 86’da İngiltere durumu 2-0’a getirerek Almanya'nın umutlarını bitirdi. Shaw’ın pasında sol kanatta topla buluşan Grealish, bekletmeden yaptığı ortada ceza sahası içi altıpasın hemen önünde Kane’in kafa vuruşu filelerle buluştu: 2-0.

Karşılaşmanın geriye kalan bölümünde başka gol olmadı ve İngiltere çeyrek finale yükseldi.

  • İngiltere çeyrek finalde bu akşam TSİ 22.00’de oynanacak olan İsveç - Ukrayna maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.


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