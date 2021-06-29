İngiltere Almanya'yı eledi ve çeyrek finale yükseldi

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Fransa’da delta varyantı yeni vakaların yüzde 20’sinde görüldü: Sonbaharda 4. dalga gelebilir

Fransa'da görülen vakaların 5'te birinin delta varyantı olduğu açıklandı. Fransa’da her 100 bin kişide görülen vaka sayısının düşmeye devam ettiğini belirten Sağlık Bakanı Veran, aşı ve sıkı temaslı takibi sayesinde delta varyantının vaka sayısını artırmasının önüne geçilebileceğini kaydetti.