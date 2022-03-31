Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Spor İngiltere Premier Lig gelecek sezon kararları
FUTBOL FUTBOL

İngiltere Premier Lig gelecek sezon kararları

İngiltere Premier Lig kulüpleri, gelecek sezondan itibaren her maçta beş oyuncu değişikliği yapabilecek. Premier Lig'den yapılan yazılı açıklamada, yedek oyuncu listesine de toplam dokuz oyuncu yazılabileceği ifade edildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İngiltere Premier Lig gelecek sezon kararları
İngiltere Premier Lig

Premier Lig'den yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün alınan karar doğrultusunda, oyuncu değişiklikleri, bir maç sırasında 3 faklı zamanda ve devre arasında yapılabilecek, yedek oyuncu listesine de toplam dokuz oyuncu yazılabilecek.

Kovid-19 pandemisi nedeniyle Avrupa futbolunda Mayıs 2020'de beş oyuncu değiştirme hakkı getirilmişti. Geçen sezondan itibaren İngiltere Premier Lig, tekrar 3 oyuncu değişikliği kuralını uygulamaya başladı.

Premier Lig, daha geniş kadrosu olan kulüplere haksız bir avantaj sağlandığını düşündüğü için 5 oyuncu değişikliğini bu sezon uygulamamıştı.

4 Nisan'dan itibaren oyuncular ve personel için haftada iki kez yapılan COVID-19 testi uygulaması da kaldıracak ve yalnızca semptom gösterenlere test yapılacak.


Rusyadan ABye yaptırım kararı

Rusya'dan AB'ye yaptırım kararı

'Brüksel, yürürlükteki uluslararası hukuk normlarını göz ardı etti.'
Erdoğan Zelenskiy ile görüşecek

Erdoğan Zelenskiy ile görüşecek

Bu akşam saat ​20.00'de gerçekleşmesi öngörülüyor.
Göz göre göre şehit oldu

Bakan Çavuşoğlu: ​Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanları görüşecek.

Altıeylül bahara hazırlanıyor

Altıeylül bahara hazırlanıyor

Başkan Avcı: Çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.

Firari CEO Faruk Fatih Özer​ için istenen ceza belli oldu.
Marka yatırımlarla güçlenen Elazığ

Marka yatırımlarla güçlenen Elazığ

​Projeler hız kesmeden devam ediyor.

​Milyonlarca kişi değerlendirdi: Dünyanın en iyisi oldu.

​Putin kararnameyi imzaladı.

Bir aylık rezervasyonlar doldu

Bir aylık rezervasyonlar doldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hizmete açılmıştı.

​İhracat ailesi Türkiye'nin gururu oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.