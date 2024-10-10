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İngiltere - Yunanistan maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

İngiltere - Yunanistan maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

17:4210/10/2024, Perşembe
G: 10/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup 3. haftasında İngiltere evinde Yunanistan’ı konuk ediyor.
UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup 3. haftasında İngiltere evinde Yunanistan’ı konuk ediyor.

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup 3. haftasında İngiltere evinde Yunanistan’ı konuk ediyor. Bu akşam saat 21.45’te oynanacak karşılaşmayı İtalyan hakem Andrea Colombo yönetecek. Peki, İngiltere - Yunanistan maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? İşte İngiltere - Yunanistan canlı izleme linki…

İngiltere Uluslar Ligi 3. haftasında evinde Yunanistan ile karşılaşacak. 8. kez karşı karşıya gelecek iki takım arasında oynanan maçlarda İngiltere 5 galibiyet elde etti. 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Peki, İngiltere - Yunanistan maçı hangi kanalda yayınlanacak? İngiltere - Yunanistan maçını canlı izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

İNGİLTERE - YUNANİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

İngiltere - Yunanistan maçı bu akşam saat 21.45’te başlayacak. Karşılaşma
EXXEN
ekranlarından naklen yayınlanacak.

İNGİLTERE - YUNANİSTAN CANLI SKOR

İNGİLTERE - YUNANİSTAN CANLI İZLE

İngiltere - Yunanistan maçını canlı izlemek için

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#İngiltere
#Yunanistan
#UEFA Uluslar Ligi

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