UEFA Uluslar A Ligi 2. Grupta İtalya evinde Belçika’yı konuk ediyor. Grupta ilk maçında Fransa’yı deplasmanda 3-1 mağlup eden İtalya, 2. maçında İsrail’i 2-1 mağlup ederek 6 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Belçika ise ilk maçında evinde İsrail’i 3-1 mağlup etti. İkinci maçında ise evinde Fransa’ya 1-0 mağlup oldu ve 3 puanla 3. sırada yer aldı. Peki, İtalya - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte İtalya - Belçika maçı canlı izleme linki…