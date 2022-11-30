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Tahran’da, İran-ABD maçı heyecanla takip edildi

Dünya Kupası 2022 Katar'da devam ediyor fakat heyecan Dünyanın dört bir yanından takip ediliyor. Dün akşam oynanan İran-ABD maçı İran’ın başkenti Tahran’da toplu şekilde konferans salonu, sinemalar ve meydanlarda takip edildi. Maç öncesi ’Kahrolsun ABD’ sloganları atan izleyiciler, İran bayraklarıyla oynanan maçı büyük bir coşkuyla izledi. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi İHA
İran-ABD maçında İranda nefesler tutuldu, sloganlar atıldı!
İran-ABD maçı Başkent Tahran ve diğer şehirlerde maç sinemalarda konferans salonlarında topluca takip edildi.

İran’ın başkenti Tahran’da İran ile ABD arasında oynan maç coşkuyla takip edildi. Milad Kulesi Konferans Salonu’nda toplanan futbolseverler, İran-ABD maçını nefeslerini tutup takip etti. Maç öncesi ’Kahrolsun ABD’ sloganları atan izleyiciler, İran bayraklarıyla oynanan maçı büyük bir coşkuyla izledi.

Maçın 38. dakikasında ABD’nin İran’a attığı gol sonrası üzüntü yaşayan seyirciler, golün ardından gelen ataklar sonrası tekrar heyecan yaşadı. Maç sonuna kadar salondan ayrılmayan İranlılar, alkışlar eşliğinde maçı takip etti. İran’ın ABD karşısında 1-0 yenilerek turnuvaya veda etmesinin ardından ise salon sessizliğe büründü.

2022 FIFA Dünya Kupası’nda İran ile İngiltere arasında oynanan maçta İran 6-2 yenilirken, Galler’i ise uzatmalarda bulduğu 2 golle mağlup etmeyi başarmıştı. İran Milli Takımı’nın Galler’i yenmesi nedeniyle ülke genelinde aralarında Mahsa Amini göstericilerinin de olduğu bin 156 mahkum tahliye edilmişti.

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