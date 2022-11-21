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İranlı futbolcular milli marşlarını okumadı

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi üzerine başlayan protestolar, Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası'nda da devam etti. Maç öncesi seremonide İranlı futbolcular milli marşı söylemeyerek protestoların bir parçası olurken, tribünlerde bazı taraftarlar "Kadınların yaşamına özgürlük" pankartları açtı. İran Milli Marşı boyunca tribünlerde yoğun bir ıslık sesi stadı kapladı.

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Haber Merkezi AA
İranlı futbolcular milli marşlarını okumadı
İranlı futbolcular, İngiltere maçı öncesinde milli marşlarını okumadı.

İngiltere ile İran arasındaki B Grubu karşılaşmasının oynanacağı Uluslararası Halife Stadı'na gelen taraftarları, stadın önünde siyah kıyafetleri ve yerel şarkılarıyla dans eden İranlı bir grup karşıladı.

Milli marş sırasında ıslık

Maç öncesi seremonide İranlı futbolcular milli marşı söylemeyerek protestoların bir parçası oldu. Tribünlerde bazı taraftarlar "Kadınların yaşamına özgürlük" pankartları açtı.

  • İran Milli Marşı boyunca tribünlerde yoğun bir ıslık sesi stadı kapladı.

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