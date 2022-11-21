İranlı futbolcular milli marşlarını okumadı

İngiltere ile İran arasındaki B Grubu karşılaşmasının oynanacağı Uluslararası Halife Stadı'na gelen taraftarları, stadın önünde siyah kıyafetleri ve yerel şarkılarıyla dans eden İranlı bir grup karşıladı.

Milli marş sırasında ıslık

Maç öncesi seremonide İranlı futbolcular milli marşı söylemeyerek protestoların bir parçası oldu. Tribünlerde bazı taraftarlar "Kadınların yaşamına özgürlük" pankartları açtı.

İran Milli Marşı boyunca tribünlerde yoğun bir ıslık sesi stadı kapladı.

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