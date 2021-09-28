İrfan Can Eğribayat'tan açıklama geldi: "Golü bilerek yemedim"

Göztepe’nin Galatasaray’a 2-1 yenildiği maçta İrfan Can Eğribayat, yediği hatalı gol sonrası şike suçlamalarına mazur kaldı. Sezon başında adı sık sık Galatasaray’la anılan genç eldiven için sosyal medyada tepki mesajları atıldı.
Yediği gol ve Galatasaray Kaptanı Arda Turan'la çekildiği fotoğrafla gündem olan İrfan Can'dan açıklama geldi. Golü bilerek yemediğini ifade eden 23 yaşındaki kaleci, yıllar önce çekilen fotoğrafın hikayesini de paylaştı.
Beyaz TV'ye konuşan İrfan Can Eğribayat'ın açıklamaları şöyle;
"Hatayı yaptığım için değil, sonuca etki ettiğim için üzüldüm"
- "Herkes şunu bilebilir; bilerek yenmiş bir gol değil o. Bundan sonra olmaması için elimden geleni yapacağım. Bu herkesin yiyebileceği bir gol. Olabiliyor böyle şeyler. 16 yaşında Adanaspor'dayken de benzer bir gol yemiştim. Zeminle alakalı olabiliyor, tam ben çıkaracakken çizgiyi geçiyor, olabiliyor böyle şeyler. Tüm takım arkadaşlarım teselli etti beni, kimse bir şey demedi takım içinde. Ben de üzülmedim o hatayı yaptığım için, sadece sonuca etki ettiğim için üzgünlük var."
"Arda ağabeyle herkes fotoğraf çektirdi"
- "2014 yılında çekilmiş bir fotoğraf o. U16 Milli Takımı'nda Azerbaycan'a gitmiştik. Arda ağabey de oradaydı kendi işleri için. Bizim kampımızı ziyarete gelmişti. Tek ben orada değildim, orada herkes fotoğraf çektirdi bizle sohbet etti sağ olsun. Sonrasında kendi hesabımda profil resmi yapmıştım. O zamanlar Arda Turan Atletico Madrid'de oynuyordu ülkemiz için önemli bir oyuncuydu. Emre Belözoğlu da olsa onunla da çekilirdim. Avrupa'da oynayan oyuncu kendisi ve tabii ki idol olarak onu alıyorsun."