İrfan Can Eğribayat'tan tepkilere yanıt: Sessizliğini bozdu

"Her zaman en iyisini vermek isterken dün büyük Fenerbahçe camiasını üzdüm. Fenerbahçe armasını taşımanın sorumluluğunun farkındayım. Dün yaşadığım hatadan dolayı camiamızdan, takım arkadaşlarımdan ve büyük Fenerbahçe taraftarından özür diliyorum."

"Futbolda maalesef böyle anlar oluyor. Kaleci olduğunuz zaman böyle hatalar direkt sonuca etki edebiliyor. Bana yakışmayan bir hata yaptım ve takımımızın puan kaybetmesine sebebiyet verdiğim için çok üzgünüm."