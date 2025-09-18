Yeni Şafak
İrfan Can Eğribayat'tan tepkilere yanıt: Sessizliğini bozdu

23:1718/09/2025, четверг
G: 18/09/2025, четверг
İrfan Can Eğribayat
Fenerbahçe file bekçisi İrfan Can Eğribayat, Alanyaspor maçının son dakikalarında yediği golle puan kaybına sebebiyet vermişti. 27 yaşındaki kaleci, yaptığı paylaşımla sarı-lacivertli taraftarlardan özür diledi.

Trendyol Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe-Alanyaspor maçında yaptığı hatayla karşılaşmaya damga vuran kaleci İrfan Can Eğribayat sosyal medyadan paylaşımda bulundu.


90+3. dakikada Yusuf Özdemir'in kafa vuruşunda topu elinden sektiren Eğribayat, meşin yuvarlağı ağlarında gördü ve mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.


Maç sonu büyük üzüntü yaşayan İrfan Can, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından ıslıklı protestoya maruz kalmıştı.

27 yaşındaki file bekçisi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Fenerbahçe taraftarlarından özür diledi.


'Fenerbahçe taraftarından özür diliyorum'

"Her zaman en iyisini vermek isterken dün büyük Fenerbahçe camiasını üzdüm. Fenerbahçe armasını taşımanın sorumluluğunun farkındayım. Dün yaşadığım hatadan dolayı camiamızdan, takım arkadaşlarımdan ve büyük Fenerbahçe taraftarından özür diliyorum."


'Çok üzgünüm'

"Futbolda maalesef böyle anlar oluyor. Kaleci olduğunuz zaman böyle hatalar direkt sonuca etki edebiliyor. Bana yakışmayan bir hata yaptım ve takımımızın puan kaybetmesine sebebiyet verdiğim için çok üzgünüm."






