İrfan Can Kahveci'nin gol sevinci merak uyandırdı

Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci, İstanbulspor maçında attığı golden sonra yaşadığı sevinçle dikkat çekti.
Milli futbolcu, takımı adında attığı ikinci golden sonra NBA yıldızı Stephen Curry'nin uyuma sevincini yaptı.
- Curry, bu hareketi rakiplerine bir mesaj olarak yapıyor. NBA yıldızı, maçlarını rakiplerinin izlemesine gerek olmadığını ve her şekilde kazanacaklarını bu hareketle dile getiriyor.
Stephen Curry, bir kez daha uyku vaktini söylüyor 👀
pic.twitter.com/KerGaPeIzV
Stephen Curry, bir kez daha uyku vaktini söylüyor 👀