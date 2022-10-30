Spor İrfan Can Kahvecinin gol sevinci merak uyandırdı
FUTBOL FUTBOL

İrfan Can Kahveci'nin gol sevinci merak uyandırdı

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, İstanbulspor maçında takımının ikinci golünü attı. Kahveci, golden sonra NBA yıldızı Stephen Curry'nin uyuma sevincini yaptı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
İrfan Can Kahvecinin gol sevinci merak uyandırdı
İrfan Can Kahveci - Fenerbahçe

Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci, İstanbulspor maçında attığı golden sonra yaşadığı sevinçle dikkat çekti.

Milli futbolcu, takımı adında attığı ikinci golden sonra NBA yıldızı Stephen Curry'nin uyuma sevincini yaptı.

  • Curry, bu hareketi rakiplerine bir mesaj olarak yapıyor. NBA yıldızı, maçlarını rakiplerinin izlemesine gerek olmadığını ve her şekilde kazanacaklarını bu hareketle dile getiriyor.
İstanbulspor - Fenerbahçe

İstanbulspor - Fenerbahçe

Fenerbahçe, İstanbulspor'a konuk oluyor.
Kim ne derse desin

'Kim ne derse desin'

Şenol Güneş: Ben Trabzonspor'u da, Beşiktaş'ı da seviyorum.
Beşiktaşa kötü haber

Beşiktaş'a kötü haber

​Rachid Ghezzal derbide forma giyemeyecek.
Kartal'da 'Güneş' farkı

Kartal'da 'Güneş' farkı

Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde farklı kazandı.
Vodafone Park'ta <br>'Güneş' heyecanı

Vodafone Park'ta
'Güneş' heyecanı

​Şenol Güneş, Vodafone Park'ta çiçeklerle karşılandı.
Yusuf Yazıcı <br>eski günlerini arıyor

Yusuf Yazıcı
eski günlerini arıyor

Milli futbolcu, kötü performansı sonrasında eleştiriliyor.
Çözülemeyen ofsayt taktiği

Çözülemeyen ofsayt taktiği

​Jorge Jesus maç önü ısınmada bile takımını buna çalıştırıyor.
Böcek istilası <br>maç erteletti

Böcek istilası
maç erteletti

​Futbolcular zor anlar yaşadı.
Farklı galibiyet

Farklı galibiyet

Ankaragücü, Hatayspor karşısında zorlanmadı.
Eski günlerini arıyor

Eski günlerini arıyor

​Yusuf Yazıcı Trabzonspor'da istediği başlangıcı yapamadı.
Büyük çöküş

Büyük çöküş

​Profesyonel liglerin en kötü takımı oldular.
Eskişehirspor'a <br>sürpriz destek

Eskişehirspor'a
sürpriz destek

​İskoçya'da oynanan maçta tribünde açılan pankart dikkati çekti.
'Gerginlikler<br>fayda getirmeyecek'

'Gerginlikler
fayda getirmeyecek'

​Konyaspor'da İlhan Palut, Kasımpaşa beraberliği ardından konuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.