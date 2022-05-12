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İskoçya'da şampiyon Celtic

Ligde Dundee United ile 1-1 berabere kalan Celtic, şampiyonluğunu ilan etti. Yeşil-beyazlılar mutlu sona 52. kez ulaştı.

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Haber Merkezi AA
İskoçyada şampiyon Celtic
Celtic 52. kez İskoçya Ligi'ni kazandı

İskoçya Birinci Futbol Ligi'nde (Premiership) Dundee United ile 1-1 berabere kalan Celtic, bitime bir hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

Şampiyonluk grubunun 4. haftasında Dundee United'a konuk olan Celtic, 53. dakikada Georgios Giakoumakis'in golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekipte Dylan Levitt, 72. dakikada kaydettiği golle durumu 1-1 yaptı ve mücadele bu skorla sona erdi.

Bu sonuçla puanını 90 yapan Celtic, son hafta öncesi Rangers'ın 4 puan önünde şampiyonluğunu ilan etti. Celtic, son 11 sezonda 10. olmak üzere 52. şampiyonluğuna ulaştı.
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