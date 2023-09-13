Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Aykut Kocaman'dan sonra sarı-lacivertli takımın başında hem futbolcu hem de teknik adam olarak şampiyonluk sevinci yaşayan ikinci teknik direktör olarak kulüp tarihine adını yazdırmayı planlıyor.





Teknik direktör olarak görev yaptığı 2 sezonda sezonu 2.'likle tamamlayan İsmail Kartal, 3. kez takımın başına geçtiği bu sezon şampiyonluğa ulaşmak istiyor. Camiaya şampiyonluk sözü veren tecrübeli teknik adam bu hedefe ulaşabilmek için adeta gece gündüz çalışıyor, neredeyse tüm gününü Samandıra'da geçiriyor.





17 maçlık seri gelişecek

Bu sezon ligde 3'de 3 yapan tek takım olan Fenerbahçe, liderliğe yükselirken İsmail Kartal'ın bir istatistiği dikkat çekti. Sarı-lacivertli takımın başında çıktığı son 17 lig maçında yenilgi almayan İsmail Kartal, Aykut Kocaman'ın (27) ardından en uzun seri yakalayan teknik direktör oldu.



















