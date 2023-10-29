İsmail Kartal'dan sakatlık açıklaması

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. hafta karşılaşmasında deplasmanda Pendikspor'u 5-0 mağlup etti. Teknik direktör İsmail Kartal maç sonu basın mensuplarının sorularını yanıtladı.





İsmail Kartal'ın açıklamaları:

"Penaltı almamız için daha ne olacak?"

"Bu maça da en iyi şekilde hazırlandık. Maç başından sonuna kadar oyunun kontrolü bizdeydi. Maçın 1 ve 2. dakikalarda yine sakatlık oldu. O bizi biraz sarstı. Yaptığımız değişikliklerle ilk yarıyı 2-0, maçı 5-0 bitirdik. Daha farklı olabilirdi. Sonuçta bir de verilmeyen penaltı var. Maçın skoru 5-0 ama ne verilmesi gerekiyorsa verilir. Penaltı almamız için daha ne olacak? Allah aşkına diyorum bak Allah aşkına, bize de rakiplerimize de net olsunlar, dürüstçe ne görüyorlarsa çalsınlar. 5-0 kazandık ama oradaki penaltının verilmemesi çok düşündürücü bence"





'Bir şanssızlık, bir terslik var'

"1. dakikada 2 sakat veriyoruz. Hiçbir takımın, hiçbir futbolcunun... Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Hiç de tahmin etmeyeceğimiz oyuncular. Bunu anlayamıyorum, çözemiyorum. Bir şanssızlık, bir terslik var. Çok şükür ki bir şekilde maçları kazanıyoruz. Çok iyi çalıştığımız için gerçekten takım olarak mücadele ediyoruz. İstediğimiz oyunu oynuyoruz. Sakatlanan oyuncularımızı en iyi şekilde aramıza tekrar katarız. Yolumuza devam etmek istiyoruz"





'Herkese eşit çalsınlar'

"Başkaları nasıl kazanıyor, bakmıyorum. Biz kendi işimizi en iyi şekilde yapacağız. Penaltı pozisyonu, hakemin önünde. Penaltı verilmesi için daha ne olması lazım. Lütfen, rica ediyorum! Herkese eşit çalsınlar. Maç 0-0 olsa ne olacaktı! Birazcık daha hakemlerimizin herkese eşit olmasını istiyorum. Bu kadar"





'Kamuoyuna bırakıyorum'

"Biz gol atınca fazlasıyla irdeliyorlar. Başka taraflarda bir şey olunca ne kadar irdeleniyor, kamuoyunun takdirine bırakıyorum"





Samet - Fred - Becao son durum

"Samet'in çok bir şeyi yok. Kramp girmiş. Tedbir amaçlı. Becao 'Hafif ağrım var' dedi. Tedbir amaçlı oyuna almadım. Fred'in durumu belli değil. Yarın belli olacak"























