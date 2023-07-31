|
Spor

İsmail Kartal'dan transfer açıklaması: Konuşmam doğru olmaz

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Konferans Ligi'nde oynanacak Zimbru rövanşı öncesi açıklamalarda bulundu.

18:58 . 31/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
İsmail Kartal

İsmail Kartal

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Konferans Ligi'nde oynanacak Zimbru rövanşı öncesi açıklamalarda bulundu.


İşte İsmail Kartal'ın açıklamaları

''İkinci maç için buraya geldik. Güzel bir hava var. İlk maçta güzel bir oyunla, iyi bir sonuç aldık. Futbolda aldığınız sonuçların garantisi yoktur, en iyi şekilde hazırlandık.

Fenerbahçe'ye yakışan bir oyunla ayrılmak istiyoruz. Çalışmalarımızı tamamladık. Son bir antrenmanımız olacak, ondan sonra maç saatini beklemeye geçeceğiz.''

Djiku'nun sakatlığı var

Djiku'nun sakatlığı bulunduğunu söyleyen Kartal, "Djiku'nun ufak bir sakatlığı var. Onu riske etmedik. Bazı oyuncuları dinlendireceğiz. Bazı oyuncuları rotasyonda görmek için onlara şans vereceğim." açıklamasında bulundu.


Transfer açıklaması geldi

Cengiz Ünder ve Livakovic transferi hakkındaki soruya Kartal, "Bunlarla ilgili benim konuşmam doğru olmaz. Ekonomik koşullar var, Bu konuyu yönetim ve başkan sürdürüyor. Yönetim kurulumuza ve başkanımıza sormak lazım. Herhangi bir açıklama yapmam doğru olmaz bu konuda." dedi.



#İsmail Kartal
#Fenerbahçe
#UEFA Konferans Ligi
2 gün önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Okul ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitiyor? (MEB 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi)