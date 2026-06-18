İsmail Kartal'ın ilk isteği belli oldu: Aziz Yıldırım'a 'kesin almalıyız' raporu

Fenerbahçe'de İsmail Kartal döneminin ilk transfer hamlesi savunmaya geliyor. Sarı-lacivertli yönetimin, eski yıldızı yeniden kadroya katmak için kulübüyle ilk teması kurduğu öğrenildi.
Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ın getirilmesinin ardından gözler transfere çevrildi. Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertli yönetim, savunma hattı için taraftarları heyecanlandıracak bir isim adına harekete geçti.
Aziz Yıldırım yönetiminin, Bayern Münih forması giyen eski Fenerbahçeli Kim Min-jae'yi yeniden kadroya katmak için ilk adımı attığı öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin, Güney Koreli stoperin kulübüyle bir görüşme gerçekleştirdiği ve transfer şartları hakkında bilgi aldığı belirtildi.
İsmail Kartal'ın göreve resmen başlamasının ardından transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'nin, kısa süre içerisinde Bayern Münih ile yeniden masaya oturarak resmi teklifini sunması bekleniyor.
Fenerbahçe'de 2021-2022 sezonunda gösterdiği performansla taraftarların sevgisini kazanan Kim Min-jae, daha sonra 19 milyon euro bonservis bedeliyle Napoli'ye transfer olmuştu. İtalya'daki başarılı döneminin ardından Bayern Münih'in yolunu tutan 29 yaşındaki savunmacı, geride kalan sezonda Alman devinde 37 maçta forma giyerken 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.