İsmail Kartal'ın ilk isteği belli oldu: Aziz Yıldırım'a 'kesin almalıyız' raporu

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ın getirilmesinin ardından gözler transfere çevrildi. Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertli yönetim, savunma hattı için taraftarları heyecanlandıracak bir isim adına harekete geçti.

Aziz Yıldırım yönetiminin, Bayern Münih forması giyen eski Fenerbahçeli Kim Min-jae'yi yeniden kadroya katmak için ilk adımı attığı öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin, Güney Koreli stoperin kulübüyle bir görüşme gerçekleştirdiği ve transfer şartları hakkında bilgi aldığı belirtildi.