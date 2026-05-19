İstanbul UEFA Avrupa Ligi finaline hazır

UEFA Avrupa Ligi finalinde yarın Alman ekibi Freiburg ile İngiltere temsilcisi Aston Villa, İstanbul'da karşılaşacak.
UEFA Avrupa Ligi finalinde yarın İstanbul'da karşılaşacak Alman ekibi Freiburg ile İngiltere temsilcisi Aston Villa'nın taraftarları, Beşiktaş'ta futbolseverler için kurulan etkinlik alanında vakit geçirirken efsaneler karşılaşması da gerçekleştirildi.
Taraftarlar, yarın Tüpraş Stadı’nda oynanacak UEFA Avrupa Ligi finali öncesi Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda UEFA Fan Zone etkinliği alanında buluştu ve UEFA Avrupa Ligi kupası ile fotoğraf çektirdi.