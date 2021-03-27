İstanbul'daki dev finale alınması planlanan taraftar sayısını açıkladılar

Uğurcan Çakır ilk kez anlattı: 13 yaşında beni Beşiktaş'a çağırmışlardı, tabi 1-2 idman sonra gönderdiler

Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır kulübün resmi YouTube kanalına samimi açıklamalarda bulundu. Uğurcan, Beşiktaş'ın altyapı hocasının, maçını izleyip kendisini beğendiğini ve Beşiktaş'a çağırdığını anlattı.



Çakır, 'Tabi benim o zaman altyapım yoktu. Kalecilik antrenmanı ne bilmiyordum bile. Oraya gittim baktım bütün kaleciler 13 yaşında ama bir şınav çekiyorlar, bir kaleci idmanları yapıyorlar. Tabi 1-2 idman sonra gönderdiler beni. Çünkü gerçekten yetersizdim oradaki kalecileri görünce. Geç oldu, güç olmadı yani benim için. Sıkıntı yok yani.' ifadelerini kullandı.