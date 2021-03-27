Spor İstanbuldaki dev finale alınması planlanan taraftar sayısını açıkladılar
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İstanbul'daki dev finale alınması planlanan taraftar sayısını açıkladılar

İngiliz basınında çıkan haberlere göre UEFA, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak 2021 Şampiyonlar Ligi final maçına en az 9 bin taraftarın alınmasını planlıyor.

Haber Merkezi İHA
İstanbuldaki dev finale alınması planlanan taraftar sayısını açıkladılar
Atatürk Olimpiyat Stadyumu

Geçtiğimiz sene koronavirüs sebebiyle İstanbul’un ev sahipliğinin ertelendiği Şampiyonlar Ligi’nde 2021 yılının finali için geri sayım sürüyor. Çeyrek finallere gelinen turnuvada UEFA, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak final karşılaşmasına seyirci alınması için çeşitli formüller üzerinde çalışıyor.

Son olarak İngiliz medyasında çıkan haberlere göre UEFA, İstanbul’daki finale en az 9 bin taraftarın gelmesini planlıyor. 29 Mayıs’ta oynanacak final müsabakasında boy gösterecek her iki takım taraftarlarının alınması üzerinde çalışılıyor.

Ayrıca, telefonlar üzerinden akıllı bilet uygulamasının da finalde kullanılmasının hesapları yapılıyor.

Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu: Erken final
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Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu: Erken final

​Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun yıllardır süren rüzgar sorunu çözüldü
FOTOĞRAF 8
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2020-2021 sezonu sonunda Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak olan Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda değişim büyük ölçüde tamamlandı. Büyük bir yatırım ve beklentiyle yapılan stadın rüzgar sorunu uzun süredir eleştiri konusu oluyordu. Yetkililer bu konunun üzerine gitti ve stadyumun en çok rüzgar alan yerlerine dev paneller yerleştirildi.
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Sezonun sonunda Şampiyonlar Ligi'ne ev sahipliği yapacak olan Atatürk Olimpiyat Stadyumu, dev final için hazır hale getirildi.
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Kapsamlı bir yenileme çalışması gerçekleştirilen stadyumda en büyük sorun rüzgar konusuydu. Yetkililer bu sorunu çözebilmek için stadyumun kale arkalarına dev paneller yerleştirdi.
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Kapsamlı bir yenileme çalışması gerçekleştirilen stadyumda en büyük sorun rüzgar konusuydu. Yetkililer bu sorunu çözebilmek için stadyumun kale arkalarına dev paneller yerleştirdi.
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​Ayrıca maçların ön koltuklardan izlenebilmesi adına stadyumun koşu pisti tamamen kaldırıldı ve 90 cm aşağıya indirildi. Bu bölüme asfalt ve çim eklendi.
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Çimler tamamen kaldırıldı yeni nesil hibrit çim sistemine geçildi.
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Stadyumun 66 binlik kapasitesi 74.353 adete çıkarıldı.
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Yeni nesil led aydınlatma sistemi stadyuma dahil edildi.
​Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun yıllardır süren rüzgar sorunu çözüldü
2020-2021 sezonu sonunda Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak olan Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda değişim büyük ölçüde tamamlandı. Büyük bir yatırım ve beklentiyle yapılan stadın rüzgar sorunu uzun süredir eleştiri konusu oluyordu. Yetkililer bu konunun üzerine gitti ve stadyumun en çok rüzgar alan yerlerine dev paneller yerleştirildi.


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