Japon futbolu yasta: 32 yaşında hayatını kaybetti

J-3 Futbol Ligi kulüplerinden Tegevajaro Miyazaki, forvet oyuncusu Kudo'nun 32 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kulüp açıklamasında Kudo'nun birinci ligde büyük etki oluşturduğu, Japonya için oynadığı ve harika bir kariyeri olduğuna vurgu yapıldı.

Takım arkadaşlarına "önemseyici" davrandığı belirtilen Kudo için "Futbolcumuzun oldukça erken aramızdan ayrılmasından dolayı sarsıldık" denildi.

Başkent Tokyo asıllı ve 1990 yılı doğumlu Kudo, beyin ventrikülerinde su toplanması tanısıyla ay başında hastaneye kaldırılmıştı.

Milli formada 4 maçta 2 gol

Ülkesinde Kashiwa Reysol, Hiroshima Sanfrecce'de oynayan Kudo, yurt dışında ise Vancouver Whitecaps ile Brisbane Roar takımlarında top koşturmuştu.

Sağ ayağını kullanan 1,77 metre boyundaki hücum oyuncusu "Samurai Blue" forması giydiği 2013 yılında çıktığı 4 maçta iki gol kaydetmişti.

Bu yıl içinde Brisbane Roar takımından Tegevajaro Miyazaki'ye transfer olan Kudo, son takımında çıktığı 21 maçta 3 gol başarısı yakaladı.

🤍 A moment of silence was held inside Japan National Stadium ahead of the 2022 J.LEAGUE YBC Levain CUP final clash between Cerezo Osaka and Sanfrecce Hiroshima for former Japan National Team striker Masato Kudo who sadly passed away on Friday. pic.twitter.com/UUl5TGclOW — J.LEAGUE Official EN (@J_League_En) October 22, 2022