Joao Pereira'dan dikkat çeken itiraf: 'Nasıl olduğunu anlamadık'

"Bu bizim için hiç iyi olmadı. İkinci yarıya da iyi başladık. Hatta ilk 15 dakika çok iyi oynadık. Antalyaspor'un baskısını da kırdık. Bazı pozisyonlar da bulduk. Dakikalar ilerledikçe takımlarda yorgunluk belirtileri başladı. Antalyaspor o anlarda oynuyor gibi göründü ama kalemizde tehlikeli olamadılar. Nasıl olduğunu anlamadığımız şanssız bir gol yedik. Maalesef puansız ayrılıyoruz ama ilk haftaya göre çalıştıklarımızı sahaya yansıttık. Bunun için mutluyuz ve bu durumu kendi lehimize çevireceğimizi düşünüyoruz."