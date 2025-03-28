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Joao Pereira'dan dikkat çeken itiraf: 'Nasıl olduğunu anlamadık'

Joao Pereira'dan dikkat çeken itiraf: 'Nasıl olduğunu anlamadık'

18:4728/03/2025, Cuma
G: 28/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira
Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Antalyaspor'a 2-1 mağlup olan Alanyaspor'da teknik direktör Joao Pereira, "Maalesef puansız ayrılıyoruz ama ilk haftaya göre çalıştıklarımızı sahaya yansıttık. Bunun için mutluyuz ve bu durumu kendi lehimize çevireceğimizi düşünüyoruz." dedi.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Alanyaspor deplasmanda Onvo Antalyaspor'a 2-1 mağlup olan


Teknik direktör Joao Pereira, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın dengeli geçtiğini söyledi.

Oyuna gergin ve endişeli başladıklarını ifade eden Pereira, ardından daha iyi oynadıklarını ve golü de bulduklarını kaydetti.


Maçın ilk yarısının sonuna doğru duran toptan şanssız bir gol yediklerini aktaran Pereira, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu bizim için hiç iyi olmadı. İkinci yarıya da iyi başladık. Hatta ilk 15 dakika çok iyi oynadık. Antalyaspor'un baskısını da kırdık. Bazı pozisyonlar da bulduk. Dakikalar ilerledikçe takımlarda yorgunluk belirtileri başladı. Antalyaspor o anlarda oynuyor gibi göründü ama kalemizde tehlikeli olamadılar. Nasıl olduğunu anlamadığımız şanssız bir gol yedik. Maalesef puansız ayrılıyoruz ama ilk haftaya göre çalıştıklarımızı sahaya yansıttık. Bunun için mutluyuz ve bu durumu kendi lehimize çevireceğimizi düşünüyoruz."







#Alanyaspor
#Joao Pereira
#Antalyaspor

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