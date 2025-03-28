Antalyaspor, Trendyol Süper Lig 29. haftasında konuk ettiği Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti ve puanını 36 yaparak 9. sıraya yükseldi. Kırmızı-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Samudio ile 81. dakikada Gaich attı. Antalyaspor-Alanyaspor maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig 29. haftasında Antalyaspor sahasında Alanyaspor'u geriden gelerek 2-1 mağlup etti.
Kırmızı-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Samudio ile 81. dakikada Gaich kaydetti. Alanyaspor'un tek golünü 22. dakikada Cordova attı.
Sarı kart gören Efecan Karaca, bir sonraki hafta oynanacak Bodrum FK maçında cezalı duruma düştü.
Antalyaspor puanını 36 yaparak 9. sıraya yükseldi. Alanyaspor ise 31 puanla 14. sırada kaldı.