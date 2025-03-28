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Akdeniz derbisinde Antalyaspor geriden gelerek kazandı | ÖZET

Akdeniz derbisinde Antalyaspor geriden gelerek kazandı | ÖZET

18:0928/03/2025, Cuma
G: 28/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Antalyaspor'un gol sevinci.
Antalyaspor'un gol sevinci.

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig 29. haftasında konuk ettiği Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti ve puanını 36 yaparak 9. sıraya yükseldi. Kırmızı-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Samudio ile 81. dakikada Gaich attı. Antalyaspor-Alanyaspor maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig 29. haftasında Antalyaspor sahasında Alanyaspor'u geriden gelerek 2-1 mağlup etti.


Kırmızı-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Samudio ile 81. dakikada Gaich kaydetti. Alanyaspor'un tek golünü 22. dakikada Cordova attı.


Sarı kart gören Efecan Karaca, bir sonraki hafta oynanacak Bodrum FK maçında cezalı duruma düştü.


Antalyaspor puanını 36 yaparak 9. sıraya yükseldi. Alanyaspor ise 31 puanla 14. sırada kaldı.


ANTALYASPOR - ALANYASPOR MAÇ SONUCU

ANTALYASPOR - ALANYASPOR MAÇ ÖZETİ
Antalyaspor - Alanyaspor maçının özetini izlemek için

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

#Trendyol Süper Lig
#Antalyaspor
#Alanyaspor

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