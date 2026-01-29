Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
John Duran Serie A yolunda: Dev kulüp Fenerbahçe ile görüşmelere başladı

John Duran Serie A yolunda: Dev kulüp Fenerbahçe ile görüşmelere başladı

18:2929/01/2026, Perşembe
G: 29/01/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
John Duran sezon başında Al Nassr'dan kiralık olarak kadroya katılmıştı.
John Duran sezon başında Al Nassr'dan kiralık olarak kadroya katılmıştı.

Ara transfer döneminin kapanmasına az bir süre kala Fenerbahçe'de John Duran'ın ayrılığı konuşuyor. Kolombiyalı forvet oyuncusu için Serie A devi, Fenerbahçe'ye teklifini yaptı.

Fenerbahçe'de ara transfer döneminde sürpriz bir ayrılık yaşanabilir. Transfer döneminin kapanmasına az bir süre kala Fenerbahçe'de John Duran'ın ayrılığı gerçekleşebilir.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; İtalya Serie A devi Juventus, John Duran'ı listesine aldı. Siyah-beyazlı kulüp, 22 yaşındaki forvet oyuncusu için sarı-lacivertli kulübe resmi teklif yaptı. Oyuncu Fenerbahçe'nin teklifi kabul etmesi halinde ayrılığa sıcak bakıyor.

Fenerbahçe sezon başında John Duran'ı 20 milyon Euroluk paket halinde bir yıl kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

Bu sezon sarı-lacivertlilerde 21 karşılaşmaya çıkarken 5 gol atıp, 3 asistlik performans sergiledi.




#Fenerbahçe
#John Duran
#Transfer
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün hangi maçlar var? 29 Ocak Perşembe UEFA Avrupa Ligi maç programı