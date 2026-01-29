John Duran Serie A yolunda: Dev kulüp Fenerbahçe ile görüşmelere başladı

Ara transfer döneminin kapanmasına az bir süre kala Fenerbahçe'de John Duran'ın ayrılığı konuşuyor. Kolombiyalı forvet oyuncusu için Serie A devi, Fenerbahçe'ye teklifini yaptı.
Fenerbahçe'de ara transfer döneminde sürpriz bir ayrılık yaşanabilir. Transfer döneminin kapanmasına az bir süre kala Fenerbahçe'de John Duran'ın ayrılığı gerçekleşebilir.
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; İtalya Serie A devi Juventus, John Duran'ı listesine aldı. Siyah-beyazlı kulüp, 22 yaşındaki forvet oyuncusu için sarı-lacivertli kulübe resmi teklif yaptı. Oyuncu Fenerbahçe'nin teklifi kabul etmesi halinde ayrılığa sıcak bakıyor.
Fenerbahçe sezon başında John Duran'ı 20 milyon Euroluk paket halinde bir yıl kiralık olarak kadrosuna katmıştı.
Bu sezon sarı-lacivertlilerde 21 karşılaşmaya çıkarken 5 gol atıp, 3 asistlik performans sergiledi.