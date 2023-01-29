Jorge Jesus: Bazı anlarda iyi değildik

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe evinde Kasımpaşa'yı 5-1 mağlup etti. Maçın ardından Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus yayıncı kuruluşa konuştu.
22:03 . 29/01/2023 Sunday
Yeni Şafak
Jorge Jesus
Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe evinde Kasımpaşa'yı konuk etti. Ev sahibi ekip maçtan 5-1 galip ayrıldı. Maçın ardından Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus yayıncı kuruluşa konuştu.
''Maçın bazı anlarında iyi değildik''
"Bugün bizim için önemli olan maçı kazanmaktı, skorun pek fazla bir önemi yoktu ama 5-1 gibi net bir skor aldığımız için mutluyuz. Maçın bazı anlarında iyi değildik. Geriye de düştük ama takım moralini bozmadı ve maçı çevirdik.''
''Normalde öyle bir gol yemememiz gerekiyor"
"2. golde sevindim çünkü güzel bir oyunun ardından gol geldi. Takımım 2. golde akıllılık etti, tecrübeli bir düşünceyle hızlı başladı oyuna. Yediğimiz golde de rakibimiz hızlı başlamıştı oyuna. Normalde öyle bir gol yemememiz gerekiyor."
''Biz kalitemize güveniyoruz''
"Her maç bizim için önemli, her maç 3 maç değerinde ama bazı takımlar diğerlerinden daha kuvvetli, Adana Demirspor gibi. Biz kalitemize güveniyoruz. Bugünkü maç geride kaldı. Yarından itibaren önümüzdeki maçın hazırlıklarına başlayacağız."
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