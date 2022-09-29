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Fenerbahçe'nin silahı Jesus'un tecrübesi

Süper Lig’de pazar günü Beşiktaş ile karşılaşacak Fenerbahçe’de en büyük kozlardan biri, sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jorge Jesus’un derbi tecrübesi olarak öne çıkıyor. Portekizli çalıştırıcı, kariyerinde 64 derbiye çıkarken, 31 galibiyet, 15 beraberlik alırken, 18 kez mağlup oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Jorge Jesus kariyerinde kaç derbiye çıktı ve kaçını kazandı?
Jorge Jesus

Süper Lig’de pazar günü Beşiktaş ile zorlu bir derbiye çıkacak Fenerbahçe’de en büyük kozlardan biri, sarı-lacivertli takımın Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus’un kariyeri boyunca bu tarz derbilerde büyük tecrübeye sahip olması olarak öne çıkıyor.

68 yaşındaki teknik direktör, Portekiz ve Brezilya’da çalıştırdığı takımlarda lig, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nde zorluk seviyesi yüksek maçlara çıktı. Teknik direktör Jorge Jesus, daha önce çalıştırdığı Portekiz’in Benfica ve Sporting Lizbon takımlarıyla Brezilya’nın Flamengo ekibinin başında üst düzey derbilerde sahaya çıktı.

Teknik direktör Jorge Jesus’un çalıştırdığı takımlarda galibiyet yüzdesinin yüksekliği dikkat çekiyor. Portekizli çalıştırıcı, Benfica, Sporting Lizbon ve Flamengo’nun başında toplam 64 derbi maçına çıktı. Jesus, bu maçlarda 31 galibiyet, 18 mağlubiyet alırken, 15 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

Sarı-lacivertli camia Avrupa’nın ve Brezilya’nın öne gelen kulüplerinde zorlu derbilere çıkan ve bu maçlarda rakiplerine kolay şans vermeyen deneyimli teknik adama güvenirken pazar günkü derbide de Beşiktaş’a geçit verilmemesini bekliyor.

Beşiktaş derbide tek yürek
SPOR
Beşiktaş derbide tek yürek


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