Fenerbahçe'nin silahı Jesus'un tecrübesi

Süper Lig’de pazar günü Beşiktaş ile zorlu bir derbiye çıkacak Fenerbahçe’de en büyük kozlardan biri, sarı-lacivertli takımın Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus’un kariyeri boyunca bu tarz derbilerde büyük tecrübeye sahip olması olarak öne çıkıyor.

68 yaşındaki teknik direktör, Portekiz ve Brezilya’da çalıştırdığı takımlarda lig, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nde zorluk seviyesi yüksek maçlara çıktı. Teknik direktör Jorge Jesus, daha önce çalıştırdığı Portekiz’in Benfica ve Sporting Lizbon takımlarıyla Brezilya’nın Flamengo ekibinin başında üst düzey derbilerde sahaya çıktı.

Teknik direktör Jorge Jesus’un çalıştırdığı takımlarda galibiyet yüzdesinin yüksekliği dikkat çekiyor. Portekizli çalıştırıcı, Benfica, Sporting Lizbon ve Flamengo’nun başında toplam 64 derbi maçına çıktı. Jesus, bu maçlarda 31 galibiyet, 18 mağlubiyet alırken, 15 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

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Sarı-lacivertli camia Avrupa’nın ve Brezilya’nın öne gelen kulüplerinde zorlu derbilere çıkan ve bu maçlarda rakiplerine kolay şans vermeyen deneyimli teknik adama güvenirken pazar günkü derbide de Beşiktaş’a geçit verilmemesini bekliyor.

SPOR Beşiktaş derbide tek yürek



