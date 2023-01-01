Jorge Jesus: Ümraniyespor stadında maç oynanmamalı
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus yayıncı kuruluşa konuştu. Jesus Ümraniyespor maçı için ''Bu stadyumda maç oynanmamalı'' dedi.
23:17 . 19/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Jorge Jesus
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe , Çaykur Rizespor'u ağırladı. Sarı-lacivertli ekip maçtan 2-1 galip ayrıldı. Maç sonunda Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus yayıncı kuruluşa konuştu.
''Bu stadyumda maç oynanmamalı''
"Fenerbahçe'nin maçları Portekiz'de yayınlanıyor. Bir sonraki maçımız, oynanmaması gereken bir stadyumda oynanacak."
''Çok pozisyon ürettik''
Zor maç olmasını bekliyordum. Kalemize gelen ilk şut gol oldu. O dakikaya kadar kalemize hiç şut attırmamıştık. Çok pozisyon ürettik. Bazen iyi oynayan değil, gol atan takım şanslı oluyor. Rakibimize saygı duyuyoruz. İyi savunma yaptılar.
''Hedefimiz finale çıkmak''
''Taraftarımız ve takımımız 90 dakika boyunca öz güvenli ve sakindi. Son dakikada golü bulup tur atladık. Bu turnuvada hedefimiz finale çıkmak''
''Sol bek isterim''
"Takıma bir oyuncu daha katmak isterdim. Takımımızda sadece 1 sol bek var, Ferdi bu sezon sadece orada oynadı. Lincoln de orada var ama onun da orjinal pozisyonu değil. Bir oyuncu daha katmak istesem, kulübün kaynaklarını kullanıp oraya transfer etmek isterim"
#Jorge Jesus
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#Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur maçları
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Jorge Jesus: Ümraniyespor stadında maç oynanmamalı
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