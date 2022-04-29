Jorge Jesus'ta fark 3 milyon euro: Son karar bekleniyor

Fenerbahçe’nin teknik direktörlük için görüştüğü Portekizli teknik adam Jorge Jesus ile görüşmeler gelecek hafta devam edecek. Fenerbahçe’den nihai kararını vermek için süre isteyen tecrübeli teknik adamın yardımcıları, sarı-lacivertli takımın mevcut kadrosu ve kiralık gönderdiği oyuncular hakkında detaylı analizler yapmaya başladı.

2 hafta sonra bir görüşme daha yapılacak

Jesus’un ekibi, Fenerbahçe’nin oynadığı maçları da izleyerek detaylı bir rapor hazırlıyor. Sarı-lacivertli yöneticiler Mayıs ayının ikinci haftasında yeniden Portekiz’e giderek, Jesus ile son bir görüşme yapmayı daha planlıyor.

Jorge Jesus'ta fark 3 milyon euro

Fenerbahçe’nin önerdiği maaş ve Jesus’un isteği arasında 3 milyon euro fark bulunuyor. 6 yardımcısını da sarı-lacivertli takıma getirmek isteyen Jesus’un ekibiyle birlikte 10 milyon euro civarı maaş istediği fakat sarı-lacivertlilerin, 7 milyon euro civarında bitirmek istediği öğrenildi. Ayrıca başarı bonuslarıyla birlikte bu rakamın biraz daha arttığı kaydedildi. Fenerbahçe’nin sunduğu projeyi kabul eden Jesus, kendisine önerilen ücreti kabul ederse yeni teknik direktör olacak.

SPOR Jorge Jesus'tan Fenerbahçe itirafı

SPOR Ali Koç-Jorge Jesus görüşmesinin detayları ortaya çıktı