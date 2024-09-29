logo
EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
Anasayfa
Spor
Futbol
Jose Mourinho'dan VAR'a tepki: '5 saniyede karar verdiler'

Jose Mourinho'dan VAR'a tepki: '5 saniyede karar verdiler'

Haber Merkezi
21:5129/09/2024, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Jose Mourinho
Jose Mourinho

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında konuk olduğu Antalyaspor'u 2-0 yenen Fenerbahçe, puanını 16'ya çıkardı. Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, VAR'ı eleştirdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Antalyaspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Yayıncı kuruluşun kamerasının önüne koyduğu laptop için konuşan Mourinho, "Ofsayt yoktu bu yüzden kamera önüne pozisyonu koydum. Bizim açımızdan temiz bir goldü" dedi.


Szymanski eleştirilerine yanıt

Szymanski konusunda da konuşan Jose Mourinho, "Szymanski öyle bir oyuncu ki, katkı sağlamıyor gibi göründüğünde bile sıkı çalışıyor. Çok önemli bir oyuncu. 90 dakika baskıya katkıda bulunuyor. Derin koşular atıyor. Bizim için her zaman önemli bir oyuncu." ifadelerini kullandı.


'5 saniyede karar veriyorlar'

VAR'a eleştirilerde bulunan Mourinho, "Çalışmamız gereken çok şey var. Sabit bir mantaliteye oturmamız lazım. Bugün zor bir maç oynadık. Alex takımını çok iyi organize etmiş. Bizi savunma şekillerine çok iyi çalışmışlar. VAR için kolay bir maçtı. Bir çok kararı 5 saniyede verebildiler" açıklamasında bulundu.


"Bazı şeyler kolay değişmiyor"

Son olarak Mourinho, "Her maç aynı soru. Ne zaman en tepede olacaksınız? Gelişiminiz yüzde kaç? Muhtemelen şimdi basın toplantısında da aynı sorular gelecek. Ben buna cevap veremem. Çok daha fazla çalışmalıyız, bazı mantaliteleri elinizi şaklatarak değiştiremiyorsunuz. Herkes her şeyin çok hızlı olmasını istiyor. Futbol bu değil. Çalışacağız." dedi.




#Fenerbahçe
#Jose Mourinho
#Süper Lig

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bu hastalıkları geçirenler dikkat! Erken emeklilik fırsatından yararlanabilirsiniz! İşte SGK'nın yayımladığı liste...