Jose Mourinho'dan VAR'a tepki: '5 saniyede karar verdiler'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Antalyaspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Yayıncı kuruluşun kamerasının önüne koyduğu laptop için konuşan Mourinho, "Ofsayt yoktu bu yüzden kamera önüne pozisyonu koydum. Bizim açımızdan temiz bir goldü" dedi.





Szymanski eleştirilerine yanıt

Szymanski konusunda da konuşan Jose Mourinho, "Szymanski öyle bir oyuncu ki, katkı sağlamıyor gibi göründüğünde bile sıkı çalışıyor. Çok önemli bir oyuncu. 90 dakika baskıya katkıda bulunuyor. Derin koşular atıyor. Bizim için her zaman önemli bir oyuncu." ifadelerini kullandı.





'5 saniyede karar veriyorlar'

VAR'a eleştirilerde bulunan Mourinho, "Çalışmamız gereken çok şey var. Sabit bir mantaliteye oturmamız lazım. Bugün zor bir maç oynadık. Alex takımını çok iyi organize etmiş. Bizi savunma şekillerine çok iyi çalışmışlar. VAR için kolay bir maçtı. Bir çok kararı 5 saniyede verebildiler" açıklamasında bulundu.





"Bazı şeyler kolay değişmiyor"

Son olarak Mourinho, "Her maç aynı soru. Ne zaman en tepede olacaksınız? Gelişiminiz yüzde kaç? Muhtemelen şimdi basın toplantısında da aynı sorular gelecek. Ben buna cevap veremem. Çok daha fazla çalışmalıyız, bazı mantaliteleri elinizi şaklatarak değiştiremiyorsunuz. Herkes her şeyin çok hızlı olmasını istiyor. Futbol bu değil. Çalışacağız." dedi.











