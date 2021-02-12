Spor Joseften Mesut Özile gözdağı Onu tutmak için her şeyi yapacağım
SÜPER LİG

Josef'ten Mesut Özil'e gözdağı: Onu tutmak için her şeyi yapacağım

Beşiktaş forması giyen Josef de Souza, Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Mesut Özil'le ilgili değerlendirmelerde bulundu. Josef, "Mesut'un sahada Beşiktaş’a karşı etkili olamaması için her şeyi yapacağım" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Josef mücadeleci oyun tarzıyla Beşiktaş'ın en önemli oyuncuları arasında yer alıyor.
Josef mücadeleci oyun tarzıyla Beşiktaş'ın en önemli oyuncuları arasında yer alıyor.

Siyah-beyazlı takımın tecrübeli futbolcusu Josef de Souza Brezilya basınına açıklamalarda bulundu.

"Beşiktaş’a olan bağlılığımı herkes gördü"


Tekrar büyük bir ligde oynamak içim Beşiktaş'a geldiğini belirten orta saha oyuncusu, “Daha önce Fenerbahçe’de oynadığım için ve bazı derbilerde Beşiktaş’a karşı sorun yaşadığım için ilk başlarda Beşiktaş’ta şüpheyle karşılandım. Zamanla herkes Beşiktaş’a olan bağlılığımı gördü ve bana saygı duymaya başladı. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında çok büyük bir rekabet var. Bu takımların kendi aralarında maçları olduğu zaman Türkiye’de başka bir şey konuşulmuyor” dedi.

Beşiktaş taraftarının beklediği imza
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Beşiktaş taraftarının beklediği imza

Özil yorumu

Mesut Özil’in Türkiye’ye gelmesinin önemli olduğunu dile getiren Josef, “Türkiye Ligi’ne böyle büyük oyuncuların gelmesi kaliteyi arttırıyor. Mesut Özil’in sahada Beşiktaş’a karşı etkili olamaması için her şeyi yapacağım” şeklinde konuştu.

Süper Lig'de 2 maça çıkan Mesut Özil, 40 dakika süre aldı.

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