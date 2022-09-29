Juan Mata: Galatasaray'da şampiyonluk yaşamak istiyorum

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Juan Mata, sarı-kırmızılı kulübün YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

Transferinin çok hızlı geliştiğini aktararak sözlerine başlayan Mata, "Çok hızlı bir şekilde imzaları attık. Kariyerimin bu döneminde Galatasaray gibi büyük bir kulüpte oynamaya ihtiyacım vardı. Buraya, şampiyon olmak için, unvanlar kazanmak için ve tabii ki gerçekten oynamak için geldim ve bunu da çok istiyordum. Dolayısıyla hızlı bir şekilde gelişti. Transfer dönemi bitmek üzereydi. Benim menajerim de hocamızla çok hızlı bir şekilde konuşmaları gerçekleştirdi. Biz de zaten çok heyecanlıydık buraya gelmek için. Hızlı bir şekilde uçağa atladım ve transfer dönemi kapanmadan önce buraya geldim." ifadelerini kullandı.

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"Türkiye ile ilişkim çok eskiye dayanıyor"

Futbol kariyeri hakkında konuşan İspanyol futbolcu, "Benim aslında Türkiye ile ilişkim çok eskiye dayanıyor. Benim, İspanya milli takımıyla maçımı hatırlarsak, ilk önce Bernabeu’da Türk Milli Takımı ile karşılaşmıştık. İkinci maçımız da burada İstanbul’da eski Ali Sami Yen Stadımızda oynamıştık. O yüzden, o zamandan gelen bir bağlantım var Türkiye ile. Valencia’dan sonra Chelsea’ye geçtim. Ardından Manchester United’da 8 yıl geçirdim. Çok harika taraftarlar ve harika statlar vardı orada. Çok keyif aldım. Güzel bir kariyer geçirdiğimi düşünüyorum. Şimdi de bu güzel şehrin (İstanbul) tadını çıkarmaya çalışıyorum. Burada da çok heyecanlıyım. Çok güzel bir yere geldim. Geçmişte burada (Türkiye’de) oynamıştık ama bir takımda olduğun zaman, başka bir takıma gitmeyi hayal etmek çok zor. Çünkü o zaman kendi takımınıza odaklanmış oluyorsunuz. Bursaspor ile, Fenerbahçe ile, Başakşehir ile oynadık. Çok büyük Türk oyuncular vardı. Mesela Arda Turan gibi. Onları gördüğüm zaman heyecanlanıyordum, ne kadar güzel oynuyorlar diye düşünüyordum o zamanlar" dedi.

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"Okan Buruk çok büyük bir insan"

Teknik Direktör Okan Buruk için ise Mata, "Okan Hoca ile yaklaşık 2 haftadır çalışıyoruz. Yeni tanıştık ama Başakşehir’in hocası olduğu zaman onlara karşı oynamıştık ve burada onlara kaybetmiştik. Çok büyük bir insan olduğunu düşünüyorum. Oyuncularıyla yakın ilişkiler kuran bir insan olduğunu düşünüyorum. Hatta bizimle birlikte antrenmanlara çıkıyor ve kalitesini gösteriyor. Gerçekten eğer bizim ile birlikte oynayabilseydi çok şanslı olurduk." açıklamasında bulundu.