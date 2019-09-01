Kadıköy'de dev randevu

Süper Lig’deki sezonun ilk dev maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Lige iyi bir başlangıç yapan ve ilk 2 maçından 6 puan çıkaran Fenerbahçe, Trabzonspor’u da yenerek liderliğini sürdürmek istiyor.

Rakibi karşısında 22 yıldır Kadıköy’de yenilgi yüzü görmeyen sarı-lacivertliler, seyircisi önünde bordo-mavililere son olarak 23 Ağustos 1997’de 3-1 mağlup olmuştu. Fenerbahçe, daha sonraki 22 iç saha maçında Trabzonspor karşısında 12 galibiyet, 10 beraberlik elde etti. Fenerbahçe ayrıca Ülker Stadı’nda oynadığı son 13 lig maçını da kaybetmedi. Taraftarı önünde en son 28 Ekim 2018’de Ankaragücü’ne kaybeden sarı-lacivertliler, Kadıköy’de son 13 karşılaşmada 8 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

Fenerbahçe’de sakatlıkları devam eden Hasan Ali, Isla ve Moses, forma giyemeyecek.

Abdülkadir Ömür yok

Süper Lig’de çıktığı son 14 maçı kaybetmeyen Trabzonspor, deplasmanda 22 yıldır üstünlük kuramadığı Fenerbahçe karşısından galibiyetle ayrılıp, hem bu özlemine son vermeyi, hem de ligde üst sıralarda kendine yer edinmeyi hedefliyor. Ligin ilk 2 haftasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldıktan sonra evinde Malatyaspor’u 2-1 mağlup eden bordo-mavili takımda sakatlığı bulunan Onazi, Kamil Ahmet ve henüz hazır olmayan Sturridge forma giyemeyecek. AEK maçında oyuna devam edemeyen ve dizinde ödem oluşan Abdülkadir Ömür de sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Trabzonspor Kulübü: AEK Atina maçında sol dizine aldığı darbe sonucu sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Abdülkadir Ömür’ün, yapılan muayene ve çekilen MR neticesinde diz ekleminde ödem tespit edilmiş ve tedavisine başlanmıştır. pic.twitter.com/oN6b2fY0cb — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 31 Ağustos 2019

45 yıllık rekabette 124. maç

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Süper Lig’de bugün yapacakları maçla 124. kez karşı karşıya gelecek. 45 yıllık rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe’nin 10 farkla üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertli ekip, 92 lig, 12 Türkiye Kupası, 9 özel, dörder Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Kupası ve 2 TSYD Kupası olmak üzere, toplam 123 maçtan 48’ini kazandı, bordo-mavili takım ise 38 galibiyet elde etti. Taraflar 37 karşılaşmada da eşitliği bozamadı. Rekabetteki son 5 maçı kazanamayan Fenerbahçe’nin toplam 155 golüne, Trabzonspor 133 golle cevap verdi.

📌Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki 45 yıllık rekabet



🏟123 maç

✅48 Fenerbahçe galibiyeti

✅38 Trabzonspor galibiyeti

🤝37 beraberlik



⚽Fenerbahçe gol: 155

⚽Trabzonspor gol: 133 pic.twitter.com/krKzmb3mtl — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 31 Ağustos 2019