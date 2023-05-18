Kadıköy'de dev randevu: Fenerbahçe için kritik Fırtına için prestij

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Trabzonspor bugün Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli takım, şampiyonluk mücadelesinde ya tamam ya da devam maçına çıkacak.





Ligde son olarak deplasmanda Giresunspor ile 1-1 berabere kalıp, zirve yolunda çok kritik 2 puan kaybeden sarı-lacivertliler, Trabzonspor'u mağlup ederek umudunu korumayı hedefleyecek.





Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe 1 maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde yer alıyor.





Sarı-lacivertli takım, Trabzonspor maçında 4 oyuncusundan yararlanamayacak. Fenerbahçe'de kırmızı kart cezalısı İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra sakatlıları bulunan Altay Bayındır, Lincoln Henrique, ve Osayi-Samuel zorlu müsabakada forma giyemeyecek. Sarı-lacivertli takımda Samet Akaydın, Serdar Aziz, Enner Valencia, Miha Zajc ve Gustavo Henrique ise sarı kart görmeleri durumunda Antalyaspor maçı öncesi cezalı duruma düşecek.





Trabzonspor 26 yıllık hasreti bitirme hedefinde





Geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor ise kötü geçen sezonda Fenerbahçe'yi mağlup edip Kadıköy'deki 26 yıllık galibiyet hasretine son vermeyi hedefliyor.





Ligde 5 maçlık galibiyet hasretine geçen hafta sahasında Ankaragücü'nü 2-0 yenerek son veren bordo-mavililer, bugün üst üste ikinci galibiyetini de almaya çalışacak. Trabzonspor aynı zamanda Fenerbahçe ile yapacağı maçla deplasman galibiyeti hasretini sonlandırmaya çalışacak. En son 1 Ekim'de Kayserispor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen Karadeniz ekibi, daha sonra ligde oynadığı 9 dış saha maçında 7 yenilgi ve 2 beraberlik aldı. Trabzonspor, Fenerbahçe galibiyetiyle 299 gün sonra deplasman galibiyeti elde etmenin mücadelesini verecek.





Bordo-mavililerin maç kafilesinde Dorukhan Toköz, Denswil, Yusuf Yazıcı ve Bakasetas yer almadı.





FENERBAHÇE-TRABZONSPOR





STAT: Ülker

HAKEM: Abdülkadir Bitigen

SAAT: 20.00

FENERBAHÇE: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Szalai, Luan Peres, Arao, Miha Zajc, Arda Güler, Emre Mor, Valencia, Batshuayi

TEKNİK DİREKTÖR: Jorge Jesus

TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Hüseyin, Batra, Eren, Hamsik, Doğucan, Siopis, Visca, Gomez, Umut

TEKNİK DİREKTÖR: Nenad Bjelica



















