Karaborsa bilet dolandırıcısına dikkat: Eren Hare

Trendyol Süper Lig'de kritik hafta... Beşiktaş evinde ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlayacak. Taraftarın merak ettiği Beşiktaş - Galatasaray maç biletleri fiyatları açıklandı. Satışan sunulan biletler, saniyesinde tükenmişti.

Karaborsa bilet satışına dair yeni adıyla X olan Twitter'da da ayrı bir gündem başlığı yer alıyor. Bazı Twitter kullanıcılarının maçlara dair biletleri Twitter üzerinden sattığı görülüyor. Özellikle maç biletlerinin hızlıca tükendiği maçlar öncesi Twitter üzerinden açılan hesaplar ile karaborsa olarak maç biletleri fahiş fiyatlara satılıyor.

SUÇ ÜSTÜNE SUÇ

Bu suça ek olarak karaborsa bilet satışı yapıp bilet gönderiminde bulunmayan yeni nesil dolandırıcılar da var.

Eren Hare adındaki bir kişinin Twitter üzerinden maç biletlerini karaborsa olarak sattığı ve sonrasında biletleri de göndermeyerek yeni bir suça imza attığı ortaya çıktı.

Eren Hare kullanmış olduğu +90 535 241 48 20 telefon numarası üzerinden önce satış işlemini gerçekleştiriyor; ardından ödemenin gelmesiyle birlikte bilet devri yapmayarak dolandırıcılık suçuna imza atıyor.

Sporseverlerin bu dolandırıcılara karşı dikkatli olması ve biletleri sadece resmi bir şekilde satın alması gerektiği bildiriliyor.

SORUŞTURMA BEKLENİYOR