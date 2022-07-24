Spor Karagümrük Ebrima Colleyi istiyor
TRANSFER

Karagümrük Ebrima Colley'i istiyor

Fatih Karagümrük, Atalanta forması giyen Gambiyalı Ebrima Colley’i kadrosuna katmak için çalışmalara hız verdi. Teknik Direktör Andrea Pirlo'nun Colley transferi için devreye girmesi bekleniyor.

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Haber Merkezi İHA
Karagümrük Ebrima Colleyi istiyor
Ebrima Colley

Yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası’nda devam eden Karagümrük, transfer çalışmalarına da tüm hızıyla devam ediyor.

"Karagümrük, Colley'i gündemine aldı"

Teknik direktörlüğe Andrea Pirlo’yu getirdikten sonra transfer çalışmalarında öncelikli olarak İtalya’ya yönelen kırmızı-siyahlılar, son olarak Atalanta forması giyen 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu Ebrima Colley’i gündemine aldı.

"Maaşının yüzde 30'unu Karagümrük ödeyecek"

Karagümrük, İtalyan temsilcisiyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Gambiyalı oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Kırmızı-siyahlıların teklifi doğrultusunda anlaşma sağlanırsa, maaşının yüzde 30’unu Karagümrük, kalan yüzde 70’lik kısmını ise Atalanta karşılayacak. İstanbul temsilcisi ayrıca oyuncunun sözleşmesine satın alma opsiyonu da eklemek istiyor.


  • Kariyeri boyunca 98 maça çıkan Gambiyalı sol kanat oyuncusu, 34 gol ve 8 asistlik performans ortaya koydu.

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