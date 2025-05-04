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Kars 36 Spor sezonu hükmen galibiyetle noktaladı

Kars 36 Spor sezonu hükmen galibiyetle noktaladı

15:544/05/2025, Pazar
IHA
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Kars 36 Spor, sezonu galibiyetle kapattı.
Kars 36 Spor, sezonu galibiyetle kapattı.

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Kars 36 Spor, sezonun son haftasında oynanması planlanan karşılaşmada Gümüşhane Spor,’un sahaya çıkmaması nedeniyle hükmen galip ilan edildi.

BAL'da mücadele eden Kars 36 Spor, sezonun son maçını hükmen galip tamamladı.


Rakibinin maça çıkmaması sonucu Kars 36 Spor, 3 puanı hanesine yazdırarak sezonu galibiyetle tamamladı. Alınan bu sonuçla birlikte yeşil-beyazlı ekip, sezonu moralli noktaladı.

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