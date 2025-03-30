Kartal bayramı

Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş, evinde Galatasaray’ı 2-1 mağlup ederken, ezeli rakibinin ligde 28 maçlık, deplasmanda da 25 maçlık yenilmezlik serilerine son verdi. Lider Galatasaray şampiyonluk yarışında büyük bir avantajı kaçırırken, Beşiktaş derbi galibiyetlerine bir yenisini daha ekledi. İyi bir sezon geçirmeyen siyah-beyazlılar, karşılaşmadan önce favori olarak görülmese de üstün futboluyla dikkat çekti. İlk düdükten itibaren rakip kalede etkili pozisyonlar üretmeye başlayan Kara Kartal, 23. dakikada önce geçti. Mario’nun pasında hızla ceza sahasına hareketlenen Rafa Silva, Sanchez’i oyundan düşürdükten sonra Muslera’yı kapattığı köşeden avladı. 36’da Frankowski’nin Muçi’ye yaptığı faulü önce sarı kart olarak değerlendiren hakem Yasin Kol, pozisyonu VAR’da izledikten sonra Polonyalı oyuncuyu kırmızı kartla oyundan ihraç etti. 45’de Abdülkerim’in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Torreira, uzaklardan sert bir şutla fileleri havalandırdı.