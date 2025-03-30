Kartal bayramı

Beşiktaş, ligde 28 maçtır yenilmeyen lider Galatasaray’a sezonun ilk yenilgisini tattırırken, rakibinin 25 maçlık deplasmanda kaybetmeme serisine de son verdi. Rafa Silva'nın golüne Torreira 30 metreden attığı füzeyle karşılık verdi. Kartal'a 3 puanı getiren golü Gedson kaydetti. Frankovski'nin atılmasıyla 54 dakika 10 kişi oynayan ve maç fazlası bulunan Cimbom'un, F.Bahçe ile arasındaki puan farkı 6’ya düştü.
Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş, evinde Galatasaray’ı 2-1 mağlup ederken, ezeli rakibinin ligde 28 maçlık, deplasmanda da 25 maçlık yenilmezlik serilerine son verdi. Lider Galatasaray şampiyonluk yarışında büyük bir avantajı kaçırırken, Beşiktaş derbi galibiyetlerine bir yenisini daha ekledi. İyi bir sezon geçirmeyen siyah-beyazlılar, karşılaşmadan önce favori olarak görülmese de üstün futboluyla dikkat çekti. İlk düdükten itibaren rakip kalede etkili pozisyonlar üretmeye başlayan Kara Kartal, 23. dakikada önce geçti. Mario’nun pasında hızla ceza sahasına hareketlenen Rafa Silva, Sanchez’i oyundan düşürdükten sonra Muslera’yı kapattığı köşeden avladı. 36’da Frankowski’nin Muçi’ye yaptığı faulü önce sarı kart olarak değerlendiren hakem Yasin Kol, pozisyonu VAR’da izledikten sonra Polonyalı oyuncuyu kırmızı kartla oyundan ihraç etti. 45’de Abdülkerim’in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Torreira, uzaklardan sert bir şutla fileleri havalandırdı.
TÜPRAŞ STADI'NDA 9 MAÇTA 7. ZAFER
İkinci yarıda rakip üstündeki baskısını arttıran Beşiktaş, sarı-kırmızılı takıma topla oynama şansı tanımadı. 66’da Mario’nun ceza sahası dışından çektiği şut Gedson’a pas olurken, arka direkte boş kalan Portekizli oyuncu gelişine vuruşla ağları sarstı. Mücadeleyi 2-1 kazanan Beşiktaş, 2016 yılının nisan ayında açılan yeni stadında 9. kez konuk ettiği Galatasaray karşısında 7. galibiyetini elde etti. Kartal, evinde Galatasaray karşısındna bu süreçte 1 beraberlik ve 1 de yenilgi yaşadı.