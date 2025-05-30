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Kartal Bodrum FK'ya çalışıyor

Kartal Bodrum FK'ya çalışıyor

14:5330/05/2025, Cuma
AA
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Gabriel Paulista da çalışmalarda yer aldı.
Gabriel Paulista da çalışmalarda yer aldı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında 1 Haziran Pazar günü deplasmanda Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Beşiktaş, Bodrum FK maçının hazırlıklarını sürdürdü.


Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti.


Koordinasyon çalışmaları ve 5'e 2 top kapmayla başlayan idman, yan top uygulamalarının ardından bitiricilik çalışmasıyla noktalandı.


Beşiktaş, Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarını, yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Siyah-beyazlı kafile, saat 16.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Bodrum'a gidecek.





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