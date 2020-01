Kartal'da rota Santander

Golcü transferi için temaslarını sürdüren ve bütçe oluşturmaya çalışan Beşiktaş’ta forvet için yeni bir isim gündeme geldi. İtalyan basını, Beşiktaş’ın Bologna’dan Federico Santander’i kadrosuna katmak için girişimde bulunduğunu yazdı.

Atalanta’dan Musa Barrow’u kadrosuna katmak istediği kaydedilen Bologna, geçtiğimiz sezon 6.5 milyon Euro’ya kadrosuna kattığı Paraguaylı oyuncuyu kiralık olarak göndermeye sıcak bakıyor.

Geçen sezon 32 lig maçında 8 gol atıp, 3 de asist yapan 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon ise 16 maçta 415 dakika süre aldı ve 1 gol atabildi. 1.87 boyundaki oyuncu, 2015’te 3 milyon Euro’ya girdiği Kopenhag’ın kapısından, 2018’de 6.5 milyon Euro bedelle çıkışını yaptı. Kopenhag’da çıktığı toplam 112 resmi karşılaşmada 48 kez fileleri sarstı, 16 kez de gol pası verdi. Santander, fiziksel olarak da kuvvetli, sakatlık problemi olmayan bir oyuncu.

Diğer adaylar de bekliyor

Beşiktaş, forvet arayışları kapsamında birden fazla oyuncu ile görüşüyor. Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) limitler konusunda vereceği kararı bekleyen siyah-beyazlılar, şu an sadece 2 milyon TL olan harcama limitini artırmaya çalışıyor. Beşiktaş yönetimi, TFF’den karar çıkar çıkmaz harekete geçecek.

Santander’in yanı sıra, listesinde Fiorentina’dan Pedro ve Everton’dan Cenk Tosun bulunan siyah-beyazlılar, ikinci yarı başlamadan forvet hattına takviye yapmak istiyor. Burak Yılmaz’ın yanına etkili bir isim almak isteyen yönetim, 3 oyuncuyla da temaslarını sürdürüyor. Transferlerden birinin yakın zamanda açıklanması bekleniyor.