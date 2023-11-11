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Spor

Kasımpaşa-Kayserispor: 3-4

Süper Lig'de gol düellosuna sahne olan maçta Kayserispor, deplasmanda Kasımpaşa'yı mağlup etti. Maçın özetine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Selman Ağrıkan
15:30 - 11/11/2023 Saturday
Yeni Şafak
Kayserisporlu futbolcuların gol sevinçleri

Kayserisporlu futbolcuların gol sevinçleri

Lig'in 12. haftasında günün ilk maçında Kasımpaşa ile Kayserispor karşılaştı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele konuk ekibin 4-3 üstünlüğüyle sona erdi.


Sarı-kırmızılılara 3 puanı getiren golleri, 12. dakikada Ali Karimi, 27. dakikada kendi kalesine Sadık Çiftpınar, 44. dakikada Boa Morte ve 47. dakikada Mame Thiam kaydetti.


Ev sahibi ekibin gollerini, 36. dakikada Mamadou Fall, 50. dakikada Costa ve 74. dakikada penaltıdan Aytaç Kara attı.


Kayserispor bu galibiyetin ardından puanını 22'ye yükseltti. Kasımpaşa ise 18 puanda kaldı.


Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor, evinde Adana Demirspor'u konuk edecek. Kasımpaşa deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'la karşılaşacak.


Kasımpaşa 3-4 Kayserispor maç özetini izlemek için





#Süper Lig
#Kasımpaşa
#Kayserispor
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