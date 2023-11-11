Kayserisporlu futbolcuların gol sevinçleri
Lig'in 12. haftasında günün ilk maçında Kasımpaşa ile Kayserispor karşılaştı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele konuk ekibin 4-3 üstünlüğüyle sona erdi.
Sarı-kırmızılılara 3 puanı getiren golleri, 12. dakikada Ali Karimi, 27. dakikada kendi kalesine Sadık Çiftpınar, 44. dakikada Boa Morte ve 47. dakikada Mame Thiam kaydetti.
Ev sahibi ekibin gollerini, 36. dakikada Mamadou Fall, 50. dakikada Costa ve 74. dakikada penaltıdan Aytaç Kara attı.
Kayserispor bu galibiyetin ardından puanını 22'ye yükseltti. Kasımpaşa ise 18 puanda kaldı.
Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor, evinde Adana Demirspor'u konuk edecek. Kasımpaşa deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'la karşılaşacak.