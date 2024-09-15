Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı | CANLI SKOR

Trendyol Süper Lig'de 5. hafta heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe, Kasımpaşa'nın konuğu oluyor. Kritik karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalıyor. İki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 42 lig maçında Fenerbahçe 34 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 4 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Kasımpaşa ise 4 kez 3 puana uzanan taraf oldu. Maçla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.