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Spor

Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı | CANLI SKOR

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Sarı-lacivertliler, zorlu mücadeleden mutlak 3 puan çıkarmayı hedefliyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı haberimizde...

16:20 - 15/09/2024 Pazar
Güncelleme: 17:00 - 15/09/2024 Pazar
Yeni Şafak
Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı
Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı

Trendyol Süper Lig'de 5. hafta heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe, Kasımpaşa'nın konuğu oluyor. Kritik karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalıyor. İki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 42 lig maçında Fenerbahçe 34 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 4 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Kasımpaşa ise 4 kez 3 puana uzanan taraf oldu. Maçla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.


KASIMPAŞA - FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ


Kasımpaşa:
Gianniotis, Opoku, Yasin, Winck, Rodrigues, Gökhan, Sadiku, Hajradinovic, Brekalo, Mortadha, Da Costa.

Fenerbahçe:
Livakovic, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Becao, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, Tadic, Maximin, En-Nesyri.

FENERBAHÇE DEPLASMANDA ÜSTÜN


Fenerbahçe, Kasımpaşa ile ligde bugüne kadar 20 kez deplasmanda karşı karşıya geldi. Bu maçların 18'ini sarı-lacivertli ekip kazanırken, 2 karşılaşmadan ise Kasımpaşa 3 puanla ayrıldı. Kasımpaşa'nın ev sahibi olduğu müsabakalarda beraberlik çıkmadı. Fenerbahçe'nin attığı 55 gole, lacivert-beyazlı rakibi 16 golle karşılık verdi.


KASIMPAŞA - FENERBAHÇE MAÇI CANLI ANLATIM


#Fenerbahçe
#Kasımpaşa
#CANLI SKOR
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