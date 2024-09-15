Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı | CANLI SKOR

Trendyol Süper Lig'de 5. hafta heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe, Kasımpaşa'nın konuğu oluyor. Kritik karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalıyor. İki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 42 lig maçında Fenerbahçe 34 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 4 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Kasımpaşa ise 4 kez 3 puana uzanan taraf oldu. Maçla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
KASIMPAŞA - FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ
FENERBAHÇE DEPLASMANDA ÜSTÜN
Fenerbahçe, Kasımpaşa ile ligde bugüne kadar 20 kez deplasmanda karşı karşıya geldi. Bu maçların 18'ini sarı-lacivertli ekip kazanırken, 2 karşılaşmadan ise Kasımpaşa 3 puanla ayrıldı. Kasımpaşa'nın ev sahibi olduğu müsabakalarda beraberlik çıkmadı. Fenerbahçe'nin attığı 55 gole, lacivert-beyazlı rakibi 16 golle karşılık verdi.