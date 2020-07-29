Kasımpaşa'da flaş ayrılık: Ricardo Quaresma takımla vedalaştı

Süper Lig'de özellikle pandemi döneminde aldığı sonuçlarla dikkatleri üzerine çeken Kasımpaşa'da teknik direktör Fuat Çapa'nın ardından flaş bir ayrılık daha yaşandı. Mavi beyazlı ekibin ekonomik olarak önemli bir tasarruf sürecine gireceği belirtilirken tecrübeli futbolcu Ricardo Quaresma ile vedalaşıldı.

Kasımpaşa Kulübü, Quaresma ile yolların ayrılması sonrasında şu açıklamayı yaptı;

"Kulübümüze verdiği emekler için kaptanımız Ricardo Quaresma'ya teşekkür eder, yeni kariyerinde başarılar dileriz."