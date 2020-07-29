TRANSFER

Kasımpaşa'da flaş ayrılık: Ricardo Quaresma takımla vedalaştı

Önceki günlerde teknik direktör Fuat Çapa ile yollarını ayıran Kasımpaşa Kulübü, 36 yaşındaki kaptanı Ricardo Quaresma ile de yollarını ayırdığını açıkladı. Süper Lig'den bazı takımların Portekizli yıldızı istediği ancak yeni yabancı kuralıyla ilgili kararın kesinleşmesinin ardından somut girişimler olacağı belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Quaresma, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Kasımpaşa'ya transfer olmuştu.

Quaresma, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Kasımpaşa'ya transfer olmuştu.

Süper Lig'de özellikle pandemi döneminde aldığı sonuçlarla dikkatleri üzerine çeken Kasımpaşa'da teknik direktör Fuat Çapa'nın ardından flaş bir ayrılık daha yaşandı. Mavi beyazlı ekibin ekonomik olarak önemli bir tasarruf sürecine gireceği belirtilirken tecrübeli futbolcu Ricardo Quaresma ile vedalaşıldı.

Kasımpaşa Kulübü, Quaresma ile yolların ayrılması sonrasında şu açıklamayı yaptı;

"Kulübümüze verdiği emekler için kaptanımız Ricardo Quaresma'ya teşekkür eder, yeni kariyerinde başarılar dileriz."

Ricardo Quaresma ile özellikle ligin yeni ekipleri Hatayspor ve BB Erzurumspor'un adı geçiyor. Portekizli futbolcunun transfer sürecini tatil dönüşü netleştirmesi bekleniyor.

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