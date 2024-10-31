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Kayserispor 3 puanını kurtardı

Kayserispor 3 puanını kurtardı

14:5631/10/2024, Perşembe
IHA
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Kayserispor ligde 8 puanla 17. sırada yer alıyor.
Kayserispor ligde 8 puanla 17. sırada yer alıyor.

Üç puan silinme tehlikesi ile karşı karşıya olan Kayserispor’da ödemeler gerçekleştirildi.

Süper Lig’de mücadele veren Kayserispor, eski futbolcuları Bilal Başacıkoğlu ve İlhan Parlak’a yapılamayan ödemelerden dolayı karşı karşıya kaldığı 3 puan silinme cezasını savuşturdu.


Sarı kırmızılı kulüp, gelen ödeme ile hem Bilal’in hem de İlhan’ın hesabına paraları gönderdi. Böylece 3 puan silme cezası da rafa kaldırılmış oldu.


Sarı kırmızılı takım, cumartesi günü sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak.





#Süper Lig
#Kayserispor
#Bilal Başacıkoğlu
#İlhan Parlak

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