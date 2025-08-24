Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Kayserispor - Galatasaray maçının VAR'ı belli oldu

Kayserispor - Galatasaray maçının VAR'ı belli oldu

12:3324/08/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber
Davut Dakul Çelik
Davut Dakul Çelik

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında bugün oynanacak Kayserispor-Galatasaray maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Davut Dakul Çelik oldu.

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Galatasaray, saat 21.30’da deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak.


Müsabakayı hakem Alper Akarsu yönetecek. Akarsu’nun yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ile Mehmet Kısal yapacak. Fatih Tokail, karşılaşmanın dördüncü hakemi olacak.


Kayserispor - Galatasaray maçının VAR koltuğunda ise Davut Dakul Çelik oturacak. Çelik’e AVAR’da Serkan Çimen eşlik edecek.

#kayserispor
#galatasaray
#davut dakul çelik
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ - AYEDAŞ: 24 Ağustos 2025 Pazar İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler