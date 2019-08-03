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Kayserispor'un yeni golcüsü Kayode

İstikbal Mobilya Kayserispor, Shakhtar Donetsk forması giyen forvet Olarenwaju Kayode'yi 1 yıllığına kiraladı.

Haber Merkezi IHA
Kayode, Shakhtar Donetsk formasıyla toplamda çıktığı 24 maçta 4 gol atarken 2 de asist yaptı.

Kayode, Shakhtar Donetsk formasıyla toplamda çıktığı 24 maçta 4 gol atarken 2 de asist yaptı.

İstikbal Mobilya Kayserispor, aradığı forvete kavuştu. Sarı-kırmızılıların transferi için uzun zamandır büyük uğraş verdiği Nijeryalı golcü oyuncu Kayode, yeni sezonda Kayserispor forması giyecek.

Kayode'nin, pazartesi günü Kayseri’ye gelerek sağlık kontrolünden geçmesi sonra da resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

  • Olarenwaju Kayode, daha önce Luzern, Netanya, Avusturya Wien, Shakhtar Doneks ve Girona'ds oynadı. 26 yaşındaki golcü, İngiliz devi Manchester City’nin kadrosunda da yer almıştı. Geçen sezon istediği fırsatları bulamayan Kayode, 16 maçta 2 gole doğrudan katkı sağladı.

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