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Spor

Kaza sonrası Toprak'tan mesaj: Şu an iyiyim

2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa etabının serbest antrenman seansında kaza yapan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

10:07 - 7/09/2024 Cumartesi
Güncelleme: 10:13 - 7/09/2024 Cumartesi
DHA
Toprak Razgatlıoğu hastanede kontrol altında tutuluyor.
Toprak Razgatlıoğu hastanede kontrol altında tutuluyor.

Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın 8. ayak yarışları öncesi serbest antrenman seansında kaza yaptı. Razgatlıoğlu, aracının kontrolünü kaybederek yere düştü ve sürüklendikten sonra pist dışına çıktı. Kaza sonrası resmi internet sitesinden bir açıklama yapan Dünya Superbike, tıbbi kontrolleri yapılan Toprak Razgatlıoğlu'nun bu hafta sonu Fransa'da gerçekleştirilecek yarışlarda yer almayacağını bildirdi.


Toprak, Dünya Superbike Şampiyonası'nın 8. ayak yarışları öncesi pilotlar klasmanında lider durumda bulunuyordu.




'Durumum iyi'

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşarak, sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Razgatlıoğlu, "Mesajlarınız için teşekkür ederim. Şu an iyiyim. Kontrol altında tutuyorlar, tekrardan herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.


Toprak Razgatlıoğlu'nun paylaşımı
#Toprak Razgatlıoğlu
#Fransa
#Superbike Şampiyonası
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