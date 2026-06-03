Kenan Koçak'tan sürpriz imza: Yeniden göreve getirildi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, teknik direktörlük görevi için yeniden Kenan Koçak ile anlaştı.

Yeşil-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, geçtiğimiz sezon Iğdır FK'de teknik direktör görevinden ayrıldıktan sonra yerine Hikmet Karaman'ın getirildiği Koçak ile yeniden anlaşma sağlandığı bildirildi.